제주도교육청이 2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞두고 강도 높은 부정행위 차단 대책을 내놨다.

고의숙 제주도교육감은 18일 도민 담화문을 내 “이번 수능을 최고 수준의 비상 상황으로 인식하고 있다”며 “스마트기기 등을 활용한 부정행위를 강력히 차단해 수험생들의 노력이 정당한 결실로 돌아오게 하겠다”고 했다.

고의숙 제주도교육감(왼쪽)이 17일 오후 제주도교육청 주차장에서 2027학년도 대학수학능력시험 문제지를 옮기고 있다. 제주도교육청 제공

도교육청은 휴대전화, 스마트 안경·시계, 초소형 카메라 등 모든 전자기기의 반입을 엄격히 금지하며, 수험생의 모든 가방은 교실 밖 복도에 별도 보관하도록 조치했다.

특히 첨단 기기를 활용한 부정행위를 원천 봉쇄하기 위해 신체 및 소지품 점검이 이뤄진다.

수험생은 1교시 시작 전 안경을 책상에 내려놓고 스마트 안경 여부를 점검받아야 하며, 매 교시 중에도 안경 착용자에 대한 전수 점검이 진행된다.

초소형 카메라 은닉을 막기 위한 조치도 시행된다. 감독관은 수험생의 양 소매를 걷게 하고 옷깃을 확인하며, 옷에 부착된 모든 단추에는 스티커를 붙여 카메라 렌즈를 가리도록 할 방침이다.

시험장 현장 단속 인력도 대폭 강화했다. 시험실에는 과목에 따라 2∼3명의 감독관이 배치되며, 시험장마다 ‘스마트기기 전담 인력’ 1명이 별도로 배정된다.

또한 복도 감독관을 추가 투입해 감시망을 촘촘히 구축할 계획이다.

고 교육감은 ‘부정행위는 오랜 시간 쌓아 올린 수능의 믿음과 가치를 단번에 무너뜨리는 중대한 범죄”라며 경각심을 당부했다.

이어 “수능 감독관들에게 과도한 부담으로 이어지지 않도록 교육청이 현장을 지원하고 필요한 조치를 취하겠다”고 덧붙였다.

그는 “수험생들은 정부와 교육청을 믿고 남은 시간 차분히 수능을 준비해주시기를 부탁드린다. 도민들과 교육 공동체 또한 수험생들이 안심하며 수능을 치를 수 있도록 힘과 정성을 모아달라”고 강조했다.

◆제주 16개 고사장서 수능 실시…수험생 7414명

2027학년도 대학수학능력시험은 19일 오전 8시40분부터 도내 16개 시험장에서 일제히 실시된다.

시험장은 95(제주)지구 12개교와 96(서귀포)지구 4개교이다.

도내 수능 응시 수험생은 7414명으로 2026학년도 대비 99명 줄었다.

수능 당일은 수험표, 신분증, 도시락 등을 지참하고 오전 8시10분까지 지정된 시험실로 입실해야 한다.

수험표를 분실한 경우 응시원서의 사진과 동일한 사진 1장과 신분증을 지참해 시험 당일 오전 8시까지 시험장 내 시험관리본부를 방문해서 재발급받으면 된다.

이번 수능에서는 개별적으로 컴퓨터용 사인펜을 지참할 수 있도록 했으나 수험생들은 순수 컴퓨터용 사인펜만 허용한다는 점에 유의해야 한다.

또 수험표 뒷면에 가채점표를 인쇄해 시험시간 중이나 시험감독관이 퇴실한 쉬는 시간에는 가채점을 할 수 있게 했다. 다만 종료령이 울리고 나서 시험지를 수거하기 전 가채점표를 작성하는 행위는 부정행위에 해당하므로 주의해야 한다.

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