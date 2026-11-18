안토니우 구테흐스 현 유엔 사무총장의 임기 만료가 불과 2개월여 앞으로 다가온 가운데 차기 사무총장 선거의 향방은 여전히 오리무중이다. 일각에선 19일 중국 선전(深圳)에서 열릴 사상 초유의 미·중·러 3대국 정상회의에서 돌파구가 마련될 수 있다는 관측을 제기한다. 현재로서 유엔 사무총장 선출 문제는 3국 정상회의 의제에 포함되지 않았으나, 미·중·러 모두 사무총장 인선에 지대한 영향력을 갖고 있는 유엔 안전보장이사회 상임이사국이란 점에서 ‘은밀한’ 합의가 도출될 가능성도 배제할 수 없다.

차기 유엔 사무총장 유력 후보들. 왼쪽부터 코스타리카 부통령을 지낸 레베카 그린스판 UNCTAD 사무총장, 라나 누세이베 UAE 국무장관. 아르헨티나 외교관 출신 라파엘 그로시 IAEA 사무총장. 세계일보 자료사진

17일(현지시간) 미 일간 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 오는 2027년 1월1일 임기를 시작할 제10대 유엔 사무총장 후보로 가장 유력한 인물은 코스타리카 부통령을 지낸 레베카 그린스판(70)이다. 현재 유엔무역개발회의(UNCTAD) 사무총장인 그는 지금까지 유엔 안보리 내부에서 실시된 사무총장 예비 투표 때마다 거의 예외 없이 1위를 차지하고 있다.

1945년 유엔 창설 이래 그 사무총장 인선은 안보리가 추천한 인물을 총회가 만장일치로 추대하는 형식으로 이뤄져 왔다. 안보리는 ‘거부권’(Veto Power)을 지닌 5개 상임이사국(미국·중국·러시아·영국·프랑스)과 2년 임기의 10개 비상임이사국 등 15개국으로 구성된다. 안보리 이사국 절대 다수가 찬성하는 안건도 상임이사국들 중 단 한 나라만 반대하면 부결되는 만큼 사무총장 선출안 역시 상임이사국의 의사가 가장 중요하다.

그린스판은 비록 안보리 이사국 다수의 지지를 얻고 있으나 상임이사국인 미국이 그에게 부정적이란 점이 걸림돌이다. 이는 그린스판에 이어 2, 3위를 달리는 라나 누세이베(48) 아랍에미리트(UAE) 국무장관, 라파엘 그로시(65·아르헨티나) 국제원자력기구(IAEA) 사무총장도 마찬가지다. 누세이베의 경우 미국·러시아는 ‘흠결이 없다’는 입장이나, 기타 상임이사국들은 UAE가 수단 내전에 연루된 정황을 들어 지지 표명을 유보하고 있다. 그로시는 앞서 러시아와 영국이 ‘반대’의 의사 표명을 명확히 한 것으로 알려져 있다.

오는 19일 중국 선전에서 만나 역사적인 3대국 회의를 가질 예정인 미·중·러 정상들. 왼쪽부터 도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령. 세계일보 자료사진

이 같은 유엔 안보리 내부의 기류를 읽었기 때문인지 WSJ는 지난 10월 ‘오르반 빅토르(63) 전 헝가리 총리가 유엔 사무총장 후보로 급부상하는 중’이란 보도를 내놓았다. 오르반은 도널드 트럼프 미국 대통령과 절친한 것은 물론 총리 재임 중 중국·러시아와도 무척 가깝게 지냈다. WSJ는 시진핑(習近平) 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 둘 다 유엔 사무총장으로서 오르반을 반대하는 일은 없을 것이라고 전망했다. 다만 상임이사국 일원인 프랑스는 서유럽에서 ‘독재자’로 여겨 경원시해 온 오르반에 대한 ‘불가’ 입장이 확고하다.

중국은 아직까지 특정 후보에 대한 호불호(好不好)를 명확히 밝히지 않고 있다. 다만 아시아 유일의 유엔 안보리 상임이사국인 중국은 유엔이 사무총장 인선에서 오랫동안 지켜 온 ‘대륙 안배’ 원칙이 존중돼야 한다는 입장인 것으로 알려졌다. 이는 △중남미·카리브 △아프리카 △아시아 △유럽 및 기타 4개 지역 그룹에 공평한 기회를 제공해야 한다는 뜻이다.

가나 출신 코피 아난(1997∼2006), 한국 출신 반기문(2007∼2016), 포르투갈 출신 구테흐스(2017∼2026)에 이어 이번에는 중남미·카리브 국가들 중에서 유엔 사무총장을 배출하는 것이 순리이긴 하다. 그에 따르면 그린스판과 그로시가 유리한 것이 현실이다. 미·중·러 3국 정상회의 결론에 유엔 등 국제사회 이목이 쏠리는 이유다.

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