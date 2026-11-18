18일 추경호 대구시장이 ‘12∙3 비상계엄’ 해제 표결 방해 의혹 관련 1심 재판에서 무죄를 선고받자 지역사회는 일제히 안도감을 표하며 민생 경제 회복과 핵심 현안 사업의 차질 없는 추진을 촉구했다.

이날 법원의 무죄 판결 직후 지역 상인과 교육계, 공직사회, 시민 등은 그간 이어졌던 시정 공백 우려가 해소된 것을 환영하며 대구∙경북(TK) 신공항 건설과 행정통합 등 주요 역점사업에 속도가 붙길 기대했다.

추경호 대구시장이 18일 서울중앙지법에서 열린 1심 선고에서 무죄를 선고받은 뒤 국민의힘 장동혁 대표의 축하를 받고 있다. 연합뉴스

30년째 대구 중구 서문시장에서 떡집을 운영하는 박경식(73)씨는 “추 시장의 1심 무죄 판결을 진심으로 환영한다”며 “이번 판결을 계기로 시정 공백 우려를 덜어낸 만큼 앞으로 주차 인프라 확충과 시설 현대화 등을 통해 재래시장이 살아나고 서민 경제가 활력을 되찾도록 힘써 달라”고 목소리를 높였다.

교육계에서도 시정 안정에 따른 교육 환경 개선을 기대하는 목소리가 나왔다. 최상현957) 조일고등학교 교장은 “추 시장이 재판 문제로 시정에 온전히 집중하지 못할까 봐 걱정이 컸는데 1심에서 무죄가 선고돼 다행”이라며 “학생들이 지역에 남아 꿈을 펼칠 수 있도록 교육 인프라 확충과 미래 인재 양성에도 더욱 매진해 주길 바란다”고 전했다.

대구시청 내부 역시 안도하는 분위기가 역력하다. 한 시청 공무원은 “지난해에도 1년 넘게 시정 수장이 부재한 상황을 겪었기 때문에 시민들도 이번에는 그런 일이 재발하지 않기를 바라는 분위기였다”면서 “시청 공무원들 역시 대부분 비슷한 마음으로 판결을 지켜봤을 것”이라고 귀띔했다.

지역의 숙원사업인 대형 프로젝트의 추진력을 기대하는 시민들의 반응도 이어졌다. 23년째 택시를 운전해 온 기사 황선홍(60)씨는 “이제 추 시장이 사법 리스크를 극복한 만큼 대구의 핵심 역점사업인 TK신공항 건설과 행정통합이 흔들림 없이 추진될 수 있게 돼 안심이 되고 앞으로가 더욱 기대된다”고 말했다.

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