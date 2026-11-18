일본 입국을 거부당한 조국혁신당 조국 혁신정책연구원장이 독도 방문을 추진한다.

혁신당 싱크탱크인 혁신정책연구원은 18일 “동해 해상 사정을 점검한 뒤 당원·국민과 함께 독도를 다시 방문한다. 조 원장의 독도 방문은 이번이 세 번째가 된다”고 예고했다. 일본에서 하려다 입국 거부로 무산된 ‘사회권 선진국 : 한국 복지국가의 미래’ 학술세미나는 내년 초 서울에서 일본 학계와 공동개최할 예정이다.

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 17일 일본 정부로부터 입국을 거부당한 뒤 서울 강서구 김포국제공항을 통해 귀국하고 있다.조 원장은 일본 메이지가쿠인대학 초청으로 학술 세미나에 참석하기 위해 이날 도쿄 하네다공항에 도착했으나 일본 출입국 당국으로부터 입국 불허 통보를 받고 발길을 돌렸다. 뉴스1

혁신당은 이날 소속 의원 12인 명의로 작성한 항의서한을 주한일본대사관에 전달했다. 의원들은 “조 원장의 과거 독도 방문 등 대한민국의 영토 주권에 관한 정당한 활동이 이번 결정에 영향을 미쳤다면 이는 매우 중대한 문제”라며 “이번 조치는 한·일 양국이 추구해 온 인적교류 확대와 상호존중의 원칙에도 부합하지 않는다”고 지적했다.

혁신당은 “일본 정부는 이번 결정의 근거를 명확히 밝히고, 이로 인해 제기된 의혹과 외교적 논란을 해소해야 할 책임이 있다”며 공식 사과 및 시정 조치를 요구했다.

조 원장은 일본 메이지가쿠인대학에서 열릴 예정이던 학술세미나에 참석하려 전날 김포공항을 통해 출국, 도쿄 하네다공항에 내렸으나 일본 출입국재류관리청으로부터 입국 불허 통보를 받았다. 조 원장은 장시간 대기 끝에 김포공항으로 귀국했다.

일본 측은 관련 규정에 따라 1년 이상 금고·징역형 선고를 받은 적이 있는 외국인의 입국을 허용하지 않고 있다. 이 때문에 조 원장이 자녀 입시비리, 감찰 무마 등 사건으로 징역 2년을 확정받은 전력을 문제 삼는 것 아니냐는 추측이 나왔다.

그러나 조 원장은 이미 사면·복권 받은 사안일뿐더러 일본 측이 이미 본인 관련 서류 200∼300쪽 분량을 준비했던 점 등을 고려할 때 과거 독도 방문 이력을 문제 삼는 일본인의 ‘혼네(본심)’가 작용했다고 보고 있다. 외교부는 “상황 파악 즉시 영사 조력을 제공하고, 외교 경로를 통해 유감의 뜻을 전하면서 일본 출입국 조치에 대한 정확한 사실관계 확인을 요구했다”고 밝혔다.

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