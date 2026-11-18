중국에서 한 여성이 비행기 탑승 중 안전을 기원한다며 동전을 던졌다가 항공편 출발이 약 1시간 지연되는 일이 발생했다. 여성은 항공 운송 질서를 어지럽히고 공공안전을 위협한 혐의로 구류 처분을 받았다.

18일 대만 중앙통신사(CNA)와 중국 현지 매체 등에 따르면 61세의 저우씨는 최근 가족과 함께 중국 후베이성 우한의 한 공항에서 하이난성으로 향하는 비행기에 탑승하던 중 동전 4개를 던졌다.

당시 저우씨는 아이를 안고 항공기 출입문으로 이동하다가 주머니에서 동전을 꺼내 던진 것으로 전해졌다. 동전은 항

사진은 해당 기사 내용과 직접적인 관계 없음

이를 발견한 공항 직원들은 즉시 항공편 출발 준비를 중단했다. 이후 정비 인력 약 10명이 투입돼 계류장과 항공기 엔진 주변을 수색했다. 50분 넘게 안전 점검이 진행되면서 항공편은 예정된 시간보다 58분 늦게 출발했다.

저우씨는 경찰 조사에서 다리를 건널 때 동전을 던지면 무사히 건널 수 있다는 민간 속설을 믿고 비행기에서도 같은 행동을 했다고 진술한 것으로 알려졌다. 가족과 함께하는 여행에서 안전을 기원하려는 의도였다는 것이다.

그러나 후베이성 공항공안국은 저우씨에게 항공 운송 질서를 어지럽히고 공공안전을 위협한 혐의로 행정구류 5일 처분을 내렸다. 경찰은 동전과 같은 작은 물체도 항공기 엔진에 빨려 들어가면 회전 날개를 손상시키거나 엔진 작동을 멈추게 할 수 있다고 경고했다. 저우씨는 경찰 조사에서 자신의 행동을 후회한다는 뜻을 밝힌 것으로 전해졌다.

앞서 2024년 3월에도 중국 하이난성 싼야에서 베이징으로 향하던 중국남방항공 여객기에 한 승객이 동전을 던져 출발이 4시간 6분가량 지연된 바 있다. 당시 승객은 동전 3~5개를 던졌다고 진술했으며, 공항 경찰에 연행됐다.

2019년 4월에도 내몽골 후허하오터에서 츠펑으로 향하는 톈진항공 여객기에 66세 여성이 동전 6개를 던졌다. 항공사는 동전을 찾기 위해 항공기를 교체했고, 해당 여성은 10일간 구류 처분을 받았다.

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