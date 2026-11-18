더불어민주당 정청래 전 대표는 18일 ‘이재명 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다’는 등 논란 발언을 해 윤리위원회에 회부된 최민희 최고위원의 징계에 “강력하게 반대한다”며 “최 최고위원의 해명을 들었다. 헷갈렸고 진의가 왜곡됐다는 해명을 나는 믿는다”고 했다.

정 전 대표는 사회관계망서비스(SNS)에서 “‘최민희 녹취록’이 이미 지난달에 입수됐다는 (김민석 대표의) 고백이 충격적이다. 일부일까. 타이밍을 조절했다는 것일까. 추측의 영역”이라며 이같이 밝혔다. 반분신(반명·분열주의·신천지) 3자 비밀연합 의혹을 제기했으나 입증하지 못한 김 대표가 국면 전환을 위해 시간을 재서 최 최고위원 녹취록을 공개한 것 아닌지 의문스럽다는 취지로 해석됐다.

더불어민주당 정청래 의원. 연합뉴스

반분신 의혹을 제기했던 김 대표 책임론도 제기했다. 정 전 대표는 “반분신 3자 비밀연합을 깨는 것이 8·17 전당대회의 본질이었다는 근거 없는 정치 공세는 결국 정치 공작임이 드러났다고 생각한다”며 “본인(김 대표)이 사과 형식을 빌었다. 그리고 끝인가. 심대한 해당 행위”라고 했다. “작금에 이보다 더 큰 해당 행위가 있을까”라고도 했다.

정 전 대표는 “신천지 진실은 덮는다고 매장되지 않는다. 진실은 비튼다고 비틀어지지 않는다”라며 “있는 대로 공개돼야 한다. 사고 친 사람이 사과해야 하고, 책임질 일을 저지른 사람이 책임져야 한다”고 했다. 그는 “가해자와 피해자가 있는 사건이다. 당원이 가장 큰 피해자”라며 “내가 이미 밝힌 대로 ‘사과의 3원칙’에 따라 사과는 피해자가 ‘이제 됐다. 그만하라’고 할 때까지 하는 것”이라고 했다.

그가 말한 3원칙은 ‘무엇을 잘못했는지 구체적으로 말할 것’, ‘피해자에게 직접 말할 것’, ‘재발 방지책을 분명하게 말할 것’의 조건 충족이다. 정 전 대표는 “피해자에게 합의를 강요하는 것은 2차 가해”라는 입장이어서 김 대표가 요구를 수용하지 않을 경우 친이재명계와 친정청래계 간 갈등은 더욱 장기화할 것으로 전망된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지