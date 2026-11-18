제주도가 1000만원 이상의 지방세와 세외수입을 1년 넘게 내지 않은 고액·상습체납자 317명의 명단을 18일 공개했다.

공개 대상은 법인 138곳과 개인 179명으로, 체납액은 150억원이다.

제주도청 전경. 제주도 제공

지방세 체납은 266명(법인 107곳, 개인 159명)에 118억원, 세외수입 체납은 51명(법인 31곳, 개인 20명)에 32억원이다.

체납액 규모별로는 1000만원 이상 3000만원 미만이 202명(법인 90곳, 개인 112명)으로 가장 많았으며, 1억원을 넘는 고액 체납자는 24명(법인 12곳, 개인 12명)이다.

공개 항목은 체납자의 성명·상호(법인명), 나이, 주소, 체납액의 세목, 납부기한, 체납요지 등이며, 법인은 대표자 이름도 함께 공개됐다.

고액·상습체납자 명단은 제주도·행정안전부·위택스 누리집에서 확인할 수 있다.

제주도는 명단 공개에 앞서 지난 3월 대상자에게 사전 통지하고 6개월 이상의 소명 기간을 부여했다.

이 기간에 체납액의 50% 이상을 냈거나 체납된 지방세에 대해 불복청구가 진행 중인 경우 등은 공개 대상에서 제외했으며, 10월 지방세심의위원회 심의를 거쳐 공개 대상자가 확정됐다.

제주도는 명단이 공개된 지방세 체납자에 대해서는 관세청과 협력해 고가 명품과 해외직구 물품 등 수입 물품 압류를 추진하는 등 강도 높은 체납징수 활동을 이어갈 계획이다.

양제윤 제주도 기획조정실장은 “고액 체납자에 대한 엄정한 조치로 체납에 대한 경각심을 높이고 조세정의를 바로 세워, 성실하게 세금을 내는 도민이 존중받는 사회를 만들어 가겠다”고 강조했다.

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