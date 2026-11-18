수능 시험장에서 감독관이 허리 통증을, 수험생이 두통과 소화불량을 호소하고 있다. 생성형 AI로 만든 이미지

2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 하루 앞으로 다가왔다. 오랜 시간 준비해 온 실력을 온전히 발휘하려면 시험 당일 컨디션 관리가 중요하다.

수험생은 극도의 긴장으로 두통이나 소화불량을 겪을 수 있고, 감독관 역시 장시간 서서 시험을 관리하며 허리와 다리에 피로가 쌓이기 쉽다. 수험생과 감독관 모두 건강하게 시험을 마치기 위해서는 각자의 상황에 맞는 관리가 필요하다.

이에 수능 당일 수험생과 감독관이 알아두면 좋은 건강 관리법을 살펴본다.

◆ 긴장성 두통·소화불량 주의…지압과 스트레칭으로 긴장 완화

수능은 그동안의 노력이 결실을 맺는 중요한 날인 만큼 시험 당일 컨디션이 중요하다. 하지만 시험에 대한 불안과 긴장으로 가슴이 두근거리거나 손에 땀이 나고, 두통과 복통 등 신체 증상이 나타날 수 있다.

대표적인 증상 중 하나는 긴장성 두통이다. 시험에 대한 불안과 스트레스가 높아지면 목과 어깨, 두피 주변 근육이 긴장하고 통증에 민감해지면서 머리를 조이는 듯한 통증이 나타날 수 있다. 주로 머리 양쪽이 묵직하게 아프거나 뒷목이 뻣뻣해지는 것이 특징이다. 시험 전날 수면 부족까지 겹치면 두통이 더욱 심해질 수 있다.

긴장감이 심해지면 위장에도 영향을 미친다. 뇌와 장은 자율신경계와 호르몬 등을 통해 긴밀하게 연결돼 있어 스트레스가 심해지면 위장 운동 기능이 달라지거나 장이 예민해질 수 있다. 이 때문에 평소 소화에 문제가 없던 수험생도 시험 직전 속이 더부룩하거나 복통, 설사 등을 겪을 수 있다.

긴장·두통·소화불량 완화에 도움이 되는 3가지 지압법. 생성형 AI로 만든 이미지

한의학에서는 지나친 긴장이 기(氣)의 흐름을 막고 비위(脾胃)의 기능에 영향을 미쳐 소화불량을 일으킬 수 있다고 본다.

이럴 때는 시험장에서 간단히 따라 할 수 있는 지압법을 활용해 볼 수 있다. 심한 긴장과 불안감에는 손목 주름의 새끼손가락 쪽 끝에 있는 신문혈(神門穴)을 반대쪽 엄지로 3~5초간 지그시 누르고 떼기를 5~10회 반복한다.

두통이 나타날 때는 정수리 중앙에 있는 백회혈(百會穴)을 검지와 중지 끝으로 가볍게 누르거나 작은 원을 그리듯 30초가량 문질러주는 방법이 있다. 속이 더부룩할 때는 엄지와 검지 사이 손등에 있는 합곡혈(合谷穴)을 반대쪽 엄지로 5초간 누르는 동작을 여러 차례 반복하면 된다.

쉬는 시간을 활용한 스트레칭도 목과 어깨의 긴장을 풀어주는 데 도움이 된다. 양손을 포개 오른쪽 쇄골에 올려 고정한 뒤 천천히 숨을 내쉬며 고개를 왼쪽으로 돌린다. 이어 쇄골과 턱 끝이 멀어지도록 고개를 젖힌 상태에서 15초간 유지한다. 같은 동작을 3회 반복한 뒤 반대쪽도 실시한다. 목 양옆에 있는 사각근을 이완하는 것도 도움이 될 수 있다.

평소 시험 때마다 긴장감이 지나치게 큰 편이라면 우황청심원을 고려할 수 있다. 다만 체질에 따라 맞지 않거나 복용 후 졸음이 나타날 수 있으므로 모의고사 등을 통해 미리 몸에 맞는지 확인하는 것이 좋다. 한 번도 복용해 본 적이 없다면 수능 당일 처음 복용하기보다는 평소 컨디션을 유지하는 편이 안전하다.

긴장성 두통 완화에 도움이 되는 사각근 이완 스트레칭. 자생한방병원

◆ 미역국·찹쌀떡 속설 따져보니…평소 익숙한 음식으로 식사

긴장으로 예민해진 위장을 고려하면 시험 당일 무엇을 먹는지도 중요하다. 수능을 앞두면 미역국은 시험에서 미끄러진다는 이유로 피하고, 엿이나 찹쌀떡은 합격을 기원하는 의미로 선물하는 등 음식과 관련한 징크스가 등장한다. 그러나 영양학적으로는 음식의 특성을 살펴볼 필요가 있다.

미역은 마그네슘과 요오드, 철분, 식이섬유 등 다양한 영양 성분을 함유한 식재료다. 마그네슘은 신경과 근육 기능에 관여하며, 요오드와 철분은 신체의 정상적인 대사 기능에 필요한 영양소다. 미역의 수용성 식이섬유인 알긴산은 혈당이 급격하게 오르는 것을 완화하는 데 도움이 될 수 있다.

반면 합격을 기원하며 먹는 엿과 찹쌀떡은 과도하게 섭취하면 오히려 컨디션에 부담을 줄 수 있다. 엿은 당분 함량이 높아 한꺼번에 많이 먹으면 혈당 변동이 커질 수 있으며, 찹쌀은 찰기가 강해 과식할 경우 소화에 부담을 줄 수 있다.

수능 당일 도시락은 평소 익숙하게 먹던 음식으로 구성하는 것이 좋다. 따뜻한 쌀밥을 기본으로 계란말이와 소불고기, 생선구이, 두부조림 등 담백한 단백질 반찬과 익힌 채소를 곁들이면 든든한 한 끼가 된다. 보온병에 무국이나 맑은 된장국을 담아 가는 것도 좋다. 지나치게 기름지거나 자극적인 음식은 소화에 부담을 줄 수 있어 피하는 것이 바람직하다.

◆ 장시간 서 있는 수능 감독관…허리·다리 피로 관리해야

수능 당일 신체적 부담을 겪는 것은 수험생만이 아니다. 시험장을 지키는 감독관 역시 시험 시작부터 종료까지 부정행위를 감시하고 수험생을 관리하며 긴 시간을 보내야 한다. 특히 작은 소음이나 움직임에도 주의를 기울여야 하는 만큼 긴장과 피로가 쌓이기 쉽다.

같은 자세로 오랜 시간 서 있는 것은 허리에 부담을 줄 수 있다. 허리 주변의 척추기립근은 척추를 지탱해 몸을 곧게 세우는 역할을 한다. 그러나 움직임 없이 한 자세를 유지하면 근육에 피로가 쌓이고, 척추 관절과 디스크에도 부담이 전달될 수 있다. 특히 허리디스크나 척추관협착증을 앓고 있다면 증상이 악화되지 않도록 주의해야 한다.

다리 피로 완화에 도움이 되는 발뒤꿈치 들어 올리기 동작. 생성형 AI로 만든 이미지

다리에도 피로가 쌓일 수 있다. 종아리 근육은 수축과 이완을 반복하며 정맥혈을 심장 쪽으로 밀어 올리는 역할을 한다. 하지만 오래 서 있으면 이러한 작용이 줄어들면서 혈액이 다리 쪽에 정체되고, 다리가 붓거나 무거워지는 증상이 나타날 수 있다. 장시간 서 있는 생활이 반복되면 하지정맥류 발생 위험에도 영향을 줄 수 있다.

감독 업무 중에는 수험생의 집중을 방해하지 않는 범위에서 틈틈이 자세를 바꾸는 것이 좋다. 양발에 번갈아 체중을 싣거나 발뒤꿈치를 천천히 들어 올리는 동작은 허리와 종아리 근육의 부담을 줄이는 데 도움이 된다. 쉬는 시간에는 가볍게 걷거나 다리 근육을 풀어주고, 평소 다리가 자주 붓는다면 적절한 압박스타킹을 착용하는 것도 방법이다.

감독 업무 이후에도 허리 통증이 지속된다면 정확한 진단과 치료를 받아야 한다. 한의학에서는 침과 약침, 추나요법 등을 병행한 한의통합치료를 허리 통증 치료에 활용한다.

자생한방병원이 SCI(E)급 국제학술지 ‘임상의학저널(Journal of Clinical Medicine)’에 게재한 논문에 따르면 중증 허리디스크 환자에게 한의통합치료를 시행한 결과, 일반 약물치료보다 통증 개선 폭이 큰 것으로 나타났다.

한의통합치료군의 통증숫자평가척도(NRS·0~10)는 치료 전 6.25에서 치료 후 2.45로 감소했으며, 일반 약물치료군은 6.65에서 4.33으로 낮아졌다.

이진호 자생한방병원 병원장은 “수능은 수험생에게는 심리적 긴장이, 감독관에게는 신체적 피로가 집중되는 날”이라며 “수험생은 충분한 수면과 평소 생활 리듬을 유지하며 컨디션 관리에 신경 쓰고, 감독관 역시 시험 이후 허리나 다리 통증이 지속된다면 가볍게 넘기지 말고 적절한 치료를 받는 것이 바람직하다”고 말했다.

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