2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 치러지는 19일 부산지역 64개 시험장에 경찰관 800여명이 배치돼 특별교통관리에 나선다.

부산경찰청은 수능 당일인 19일 오전 6시부터 교통·지역경찰과 기동대 경찰관 등 859명을 투입해 시험장 주변 교통 혼잡을 최소화하고 수험생의 안전한 이동을 지원한다고 18일 밝혔다.

부산경찰청 마크. 연합뉴스

올해 부산지역 수능 응시생은 2만9181명으로 지난해(2만8883명)보다 298명 늘었다. 특히 추운 날씨 등의 영향으로 자가용을 이용하는 수험생이 증가할 것으로 예상되면서 시험장 주변 교통 혼잡이 우려된다.

경찰은 시험장 반경 2㎞ 이내 간선도로를 집중 교통관리구역으로 설정하고, 수험생을 태운 차량이 시험장에 원활하게 진입할 수 있도록 진입로 확보에 주력할 계획이다. 또 시내 주요 교차로에 싸이카 신속대응팀 15명을 분산 배치해 교통사고나 차량 고장 등 돌발 상황에 신속하게 대응하기로 했다.

부산경찰청은 시민들에게 수능 당일 자가용 이용을 자제하고 대중교통을 이용해 줄 것을 당부했다. 경찰 관계자는 “수험생들이 편안하고 안전한 환경에서 시험을 치를 수 있도록 시험장 주변 교통관리에 최선을 다하겠다”고 말했다.

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