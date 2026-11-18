행정안전부가 내년부터 ‘지방우대지수’를 도입하자 경기북부 지방자치단체들이 산정 방식에 대한 전면 재검토를 촉구하고 나섰다.

경기 의정부시와 고양시, 남양주시, 파주시, 구리시, 양주시 등 6개 지방자치단체는 17일 안양아트센터에서 정부의 지방우대지수 산정방식에 대한 개선이 필요하며 공동 결의했다.

경기 의정부시와 고양시, 남양주시, 파주시, 구리시, 양주시 등 6개 지방자치단체들이 17일 안양아트센터에서 정부의 지방우대지수 산정방식 개선을 위해 공동 결의했다.

이들은 정부가 지방정부의 산업·재정 여건과 국가정책에 따른 발전 제약 및 재정부담을 충분히 고려하지 않은 채 경기북부 6개 시를 지방우대지수에서 1권역으로 분류한 것에 대해 문제를 제기했다.

정덕영 양주시장은 “지방정부의 현실을 제대로 반영하지 못한 정부의 지방우대지수 산정기준은 반드시 재검토돼야 한다”며 “지역 간 격차를 해소하기 위한 정부의 정책이 오히려 새로운 불균형을 초래하고 경기북부의 성장 기회마저 제한해서는 안된다”고 강조했다.

행정안전부가 이달 확정한 지방우대지수는 서울과의 거리, 지역의 사회·경제적 여건, 인구 감소 여부 등을 기반으로 전국 229개 시군구를 4개 권역으로 구분한 지표다. 정부는 지방우대지수를 국고보조금 차등 지원 비율 산정 및 각종 균형발전 사업 우선 지원 기준으로 활용할 예정이다.

특히 서울과의 거리 등 지리적 위치를 중심으로 한 산정 방식으로 경기북부 6개 지자체가 1권역으로 분류되면서 ‘역차별지수’라는 오명을 낳고 있다.

신동화 구리시장은 “서울과 가깝다는 이유만으로 경기 북부의 중첩 규제와 재정 부담을 간과해서는 안 된다”며 산정 방식 개선 필요성을 강조했다.

1권역으로 분류된 남양주시도 이달초 팔당댐에서 규탄대회를 열기도 했다. 최현덕 남양주시장은 “국가적 필요에 따라 규제를 받아 온 지역의 희생과 불이익은 국가가 책임져야 한다”고 강조했다.

한편 경기북부 6개 시는 공동결의문을 행정안전부에 전달하고, 정부의 후속 조치에 따라 공동 대응을 이어갈 계획이다.

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