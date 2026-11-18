김현준 부산신용보증재단 이사장(왼쪽 세 번째)과 오창석 청년재단 이사장(왼쪽 네 번째) (사진=청년재단 제공)

재단법인 청년재단(이사장 오창석, 이하 ‘재단’)은 지난 16일 부산신용보증재단(이사장 김현준, 이하 ‘부산신보’)과 '청년 소상공인의 사업 안정화 및 성장 지원'을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 부산지역 청년 소상공인이 창업과 사업 운영 과정에서 겪는 금융·경영상의 어려움을 발굴하고, 지역 금융지원 체계와 공공·민간자원을 연계하여 성장 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

양 기관은 협약을 계기로 ▲청년 창업자 및 소상공인의 정책·금융수요 발굴 ▲창업·경영지원 과제 발굴 및 협력 ▲신용보증 등 금융지원과 공공·민간자원 연계 등을 공동으로 모색할 계획이다.

이를 위해 청년 소상공인이 사업 운영 과정에서 겪는 어려움과 필요한 지원을 함께 살펴보고, 현장 수요를 바탕으로 지원방안을 구체화해 나갈 예정이다.

청년재단은 그간 지방은행 등 금융기관과 협력해 청년의 지역 이동과 정착을 지원하는 금융상품을 개발하는 등 청년의 실제 생활 여건을 고려한 금융지원 모델을 추진해 왔다.

특히 부산은행과 협력한 청년 지역정착 금융지원에 이어, 지난 9월 부산광역시와 청년의 안정적인 지역 정착 및 자립·성장 지원을 위한 업무협약을 체결하며 부산지역 청년지원 협력 기반을 확대해 왔다.

이번 부산신용보증재단과의 협약은 기존의 지역 이동·정착을 위한 금융지원을 넘어 지역 청년의 창업과 사업 운영까지 지원 범위를 확대하는 내용이다.

오창석 청년재단 이사장은 “청년들이 지역에서 미래를 설계하기 위해서는 안정적으로 정착할 수 있는 여건뿐 아니라, 자신의 일을 시작하고 지속하며 성장할 수 있는 기회가 중요하다”며 “이번 협약을 통해 청년 소상공인들이 현장에서 겪는 어려움을 함께 살피고, 금융지원과 다양한 민간자원을 연결해 실질적으로 체감할 수 있는 성장 기회를 만들어 나가겠다”고 말했다.

재단은 앞으로도 지자체와 금융기관, 민간기업 등 다양한 기관과의 협력을 통해 청년의 삶에서 발생하는 정책 사각지대를 발굴하고, 지역별 수요에 맞는 청년지원 모델을 확대해 나갈 계획이다.

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