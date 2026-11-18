부정행위 방지 대책에 ‘전파탐지기’ 등 언급
세무사 시험에서의 인공지능(AI) 이용 부정행위 사건 후 국가자격시험 고득점자에 대한 국민의 신뢰도가 낮아졌다는 여론조사 결과가 18일 나왔다.
리서치 및 데이터 인텔리전스 기업 피앰아이(PMI)가 전국 만 20~59세 남녀 1000명을 대상으로 지난 17일 실시한 ‘AI 시대 시험 공정성 인식 조사’에서 전체 응답자의 79.5%가 해당 사건 이후 고득점자의 성적에 대한 신뢰가 낮아졌다고 답했다.
구체적으로 ‘크게 낮아졌다’는 응답이 40.1%, ‘다소 낮아졌다’는 응답이 39.4%였다. ‘이전과 다르지 않다’는 응답은 8.4%다. 연령별로는 40대에서 ‘크게 낮아졌다’는 응답이 46.0%로 가장 높았다.
이번 사건을 안다는 응답자는 89.1%였으며, 그 중 ‘구체적인 내용까지 알고 있다’는 응답은 52.4%, ‘사건이 발생했다는 정도만 알고 있다’는 36.7%였다.
국가자격시험으로 취득한 자격증이 해당 분야의 전문지식과 능력을 충분히 증명한다고 생각하는 응답자는 37.5%였다.
반면 ‘그렇지 않다’는 26.3%, ‘보통이다’는 36.2%였다.
세무·법률 문제로 전문가를 직접 선택할 때 가장 중요하게 고려하는 기준은 ‘해당 분야의 경력 및 실무 경험(41.2%)’으로 조사됐다.
이어 ‘실제 사건·업무 처리 성과(29.5%)’, ‘보유 자격의 종류 및 전문 분야(10.4%)’, ‘기존 이용자의 후기 및 평판(8.9%)’ 등 순이었다.
시험장에서의 소지품 정밀검사나 CC(폐쇄회로)TV 감시 등 관리·감독 강화에는 전체 응답자의 77.0%가 찬성했다.
구체적으로는 ‘사생활 침해 우려가 있더라도 적극적으로 강화해야 한다’는 응답이 46.7%, ‘사생활 침해를 최소화하는 범위에서 제한적으로 강화해야 한다’가 30.3%다.
적극적인 감독 강화를 요구하는 응답은 50대에서 58.0%로 가장 높았다. 20대에서는 제한적 강화를 선택한 비율이 38.8%로 가장 많았다.
AI 이용 부정행위를 막기 위한 대책으로는 ‘전파탐지기 등 첨단 부정행위 탐지 장비 도입(33.7%)’이 가장 많이 꼽혔다.
이어 ‘처벌 및 응시 제한 강화(15.9%)’, ‘부정행위가 어려운 시험·평가 방식으로 개선(13.5%)’, ‘입실 시 전자기기 및 소지품 검사 강화(13.2%)’ 등 순이었다.
AI 시대의 시험·평가제도가 나아갈 방향으로는 ‘기존 시험방식을 유지하되 AI 부정행위 감독을 강화해야 한다’는 응답이 37.0%로 가장 많았다.
피앰아이 조민희 대표는 “AI를 이용한 시험 부정행위가 성적과 평가 결과에 대한 신뢰 문제로 이어진다는 점이 확인됐다”며 “시험 공정성 확보를 위한 관리체계 등 논의가 중요해지고 있다”고 말했다.
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