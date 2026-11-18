삼척관광문화재단은 삼척의 아름다운 해양관광 자원을 활용한 체류형 관광 콘텐츠 ‘매력있는 여행, 머무는 삼척’ 의 일환으로 추진하는 ‘삼척 바다애(愛) 가득’ 참가자를 오는 26일까지 모집한다고 18일 밝혔다.

이번 프로그램은 오는 12월 4일부터 5일까지 1박 2일간 삼척시 장호항 일원에서 진행된다. 참가자들이 삼척의 푸른 바다를 직접 체험하고 지역의 다양한 관광자원을 즐길 수 있도록 마련됐다.

삼척 바다애(愛) 가득 포스터. 삼척시 제공

참가자들은 유튜버 ‘신또라이프’와 함께하는 선상낚시 체험을 중심으로 장호항 앞바다에서 우럭과 가자미 등을 대상으로 하는 생활낚시를 즐기며 평소 쉽게 접하기 어려운 선상낚시의 매력을 경험하게 된다.

아울러 장호항 인근 관광지 탐방, 삼척의 맛을 느낄 수 있는 로컬 식사, 사회관계망서비스(SNS) 콘텐츠 제작 미션 등 다양한 프로그램을 통해 참가자들이 삼척의 매력을 공유하고 지역의 자연과 문화를 직접 체험하며 특별한 추억을 쌓을 수 있도록 구성했다.

모집 인원은 20명이다. 공고일 기준 만 20세 이상인 삼척시 외 지역 거주자 중 낚시 및 해양관광에 관심이 있고 삼척의 관광자원을 체험하고자 하는 사람이라면 누구나 신청할 수 있다. 단 인스타그램, 유튜브, 블로그 등 개인 SNS 채널을 운영하고 있어야 한다.

참가비는 1인당 5만원이다. 참가자에게는 1박 2일 여행자보험, 식사 및 숙박, 선상낚시 체험, 기념품 등이 제공된다. 신청은 홍보 포스터의 QR코드를 통해 온라인으로 접수할 수 있다. 최종 선정 결과는 11월 30일 개별 안내하고 재단 누리집에도 게시할 예정이다.

삼척관광문화재단 유재현 사무국장은 “이번 프로그램은 삼척의 아름다운 바다를 배경으로 선상낚시의 즐거움과 지역 관광의 매력을 동시에 경험할 수 있도록 준비했다”며 “앞으로도 삼척만의 특색 있는 관광자원을 활용해 관광객들이 지역에 머무르며 다양한 경험을 할 수 있는 체류형 관광 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 나가겠다”고 말했다.

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