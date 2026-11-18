사진은 인공지능(AI)을 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. 구글의 대화형 인공지능 제미나이 생성 이미지.

골프공을 ‘행운의 공’이라고 소개하면 퍼팅 성적이 오른다는 심리학 실험 결과가 이후 더 큰 규모로 다시 한 실험에서는 확인되지 않은 것으로 나타났다. 오는 19일 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 미역국을 피하고 엿과 찹쌀떡, 합격 부적을 주고받는 풍습이 이어지지만 미신이 점수를 바꾼다는 근거는 찾기 어렵다.

독일 쾰른대 리잔 다미슈 연구팀은 2010년 국제학술지 ‘사이콜로지컬 사이언스’에 실은 논문에서 미신이 실제 성적을 끌어올린다고 주장했다. 연구팀은 행운을 비는 말이나 손가락을 꼬는 동작, 행운의 부적으로 미신을 떠올리게 하자 골프 퍼팅과 손재주, 기억력, 철자 바꾸기(애너그램) 과제 성적이 올랐다고 보고했다. 미신이 과제를 해낼 수 있다는 자신감(자기효능감)을 높이고, 그 자신감이 끈기로 이어졌다는 설명이었다.

◆ ‘행운의 공’ 건넸더니…다시 해 보니 차이 없었다

하지만 이 결과는 다시 확인되지 않았다. 캘린-재거먼 등 연구팀은 2014년 학술지 ‘소셜 사이콜로지’에 다미슈 연구팀의 골프 실험을 두 차례 대규모로 재현한 결과를 실었다. 참가자에게 ‘행운의 공’을 가졌다고 알려 준 뒤 10번 퍼팅을 하게 하는 같은 방식이었다.

연구팀은 “행운의 공을 가졌다고 들은 참가자는 대조군과 거의 같은 성적을 냈다”고 밝혔다. 실험 조작이 먹히지 않았거나 표본이 작아서, 과제 난도가 달라서, 참가자가 운을 덜 믿어서 생긴 실패도 아니었다는 게 연구팀의 분석이다.

연구팀은 관련 연구들을 묶어 분석한 결과도 함께 내놨다. 미신의 효과는 연구마다 크게 엇갈렸고, 표본이 크고 분석 계획을 미리 정해 둔 설계가 가장 탄탄한 연구들에서는 효과가 나타나지 않았다.

◆ “모르면 3번”…정답표 308문항 세어 보니

시험장의 미신은 찍기 요령으로도 이어진다. 모르는 문제는 3번을 고르라거나 같은 번호로 몰아 찍으라는 말이 대표적이다.

한국교육과정평가원이 공개한 2025·2026학년도 수능 국어·수학·영어·한국사 정답표에서 5지선다 객관식 308문항의 정답 번호를 직접 세어 보니 ①번 54개, ②번 63개, ③번 67개, ④번 64개, ⑤번 60개였다. 3번이 정답인 비율은 21.8%로, 아무 번호나 찍을 때 기대할 수 있는 20%보다 1.8%포인트 높은 데 그쳤다.

모르는 문제 10개를 모두 3번으로 찍어도 맞힐 것으로 기대되는 문항은 2.2개 안팎으로, 무작위로 찍을 때(2개)와 사실상 같다.

같은 번호로 몰아 찍는 것도 근거가 약하다. 2년 동안 영역과 선택과목을 통틀어 같은 번호가 세 문항 잇달아 정답인 경우는 한 번도 없었다. 국어 공통과목 34문항에서는 두 해 모두 번호별 정답이 6∼8개씩 고르게 흩어졌다.

◆ 부적 대신 시험 직전 10분 ‘걱정 쓰기’

미신보다 근거가 쌓인 방법도 있다. 미국 시카고대 제라르도 라미레스와 시안 베일록 연구팀은 2011년 국제학술지 ‘사이언스’에 중요한 시험 직전 짧은 글쓰기로 점수를 끌어올린 실험을 실었다. 실험실 실험 2건과 무작위 현장 실험 2건으로 이뤄진 연구다.

실험실 실험에서는 대학생 20명에게 보상과 평가 압박을 건 수학 시험을 보게 했다. 시험 직전 10분 동안 조용히 앉아 있던 학생들은 정확도가 12% 떨어진 반면, 시험에 대한 생각과 감정을 글로 적은 학생들은 정확도가 5% 올랐다. 미국 고교 1학년(9학년) 생물 기말시험에서도 평소 시험 불안이 큰 학생 가운데 글을 쓴 학생은 평균 B+, 쓰지 않은 학생은 B-를 받았다.

연구팀은 논문에서 “중요한 시험 전 걱정을 적는 것만으로도 시험 점수를 끌어올릴 수 있다”고 적었다. 시험 걱정이 문제 풀이에 써야 할 머릿속 자원을 차지하는데, 글로 털어내면 그 자원을 되찾는다는 게 연구팀의 설명이다.

다만 효과는 평소 시험 불안이 큰 학생에게서 두드러졌다. 같은 해 사이언스에는 이 연구를 반박하는 서한과 연구팀의 답신이 실리기도 했다. 이후 같은 연구진이 2014년 학생 80명을 대상으로 한 후속 실험에서는 시험에 대한 생각을 적은 집단에서 수학 불안이 큰 학생과 작은 학생의 성적 차이가 줄었다.

한편 수능 날이면 찾아온다는 ‘수능 한파’도 해마다 들어맞은 속설은 아니다. 역대 33차례 수능 가운데 서울 아침 최저기온이 영하로 떨어진 해는 8차례로, 4번 중 1번꼴이다. 다만 올해는 기상청 예보상 19일 서울 아침 기온이 영하 1도까지 내려가, 2020년 12월 치른 2021학년도 수능 이후 6년 만의 영하권 수능이 될 전망이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지