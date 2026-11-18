11년째 찬반 갈등으로 지지부진한 제주 제2공항의 운명이 내년 2월 결정될 것으로 보인다.

18일 제주도에 따르면 제주 제2공항 갈등조정협의회가 내년 1월 말까지 도민 의견수렴 방식에 대한 최종 권고안을 마련해 도지사에 전달한다.

제주 제2공항 갈등조정협의회 2차 회의. 제주도 제공

제주 제2공항 갈등조정협의회는 전날 제주도청 백록홀에서 제2차 회의를 열고 도민의 알 권리 보장과 합리적인 의견수렴 방안 등을 논의했다.

도민 의견수렴 방식과 관련해서는 외부 전문가가 참여하는 공개 워크숍을 추진한다.

워크숍에서는 여론조사와 공론조사, 시민배심원·시민회의, 주민투표 등 다양한 의견수렴 방식에 대한 전문가 발표를 듣고 협의회 위원들이 집중 토론할 예정이다.

협의회는 이를 토대로 내년 1월 말까지 도민 의견수렴 방식에 대한 최종 권고안을 마련할 계획이다.

서귀포시 성산읍에 추진하는 제주 제2공항 조감도. 국토교통부 제공

협의회는 또 오는 30일 공항 예정지 방문을 추진하고, 건설 찬반단체와 공항 예정지 마을 이장단의 간담회 참여 의사를 확인한 뒤 제3차 회의에서 간담회 추진 여부를 결정하기로 했다.

또 도민들이 제2공항 관련 정보를 충분히 확인하고 의견을 제시할 수 있도록 주요 자료를 체계적으로 정리하고, 궁금한 사항을 묻거나 의견을 제시할 수 있는 창구를 개설하기로 했다.

제2공항 관련 주요 쟁점은 환경영향갈등조정협의회가 다루는 사안과 중복되지 않도록 정리하고, 제주도가 관련 자료를 마련해 다음 회의에서 논의하기로 했다.

제주 제2공항 위치도. 국토교통부 제공

김학린 협의회 위원장은 “제2공항 문제는 오랜 기간 도민사회에서 다양한 의견과 갈등이 지속되어 온 사안인 만큼 도민들이 충분한 정보를 바탕으로 합리적으로 판단할 수 있도록 하는 것이 중요하다”며 “공정하고 합리적인 의견수렴 방안 마련을 위해 다양한 도민의 목소리를 반영하도록 노력하겠다”고 말했다.

오는 30일 오후 2시 열리는 제3차 회의에서는 분야별 주요 쟁점과 향후 회차별 세부 운영계획 등을 논의한다.

한편 지난 5일 출범한 협의회는 도민에게 제공할 정보와 의견수렴 방식·절차를 논의해 그 결과를 도지사에게 전달하는 자문기구로, 제2공항 사업의 찬반이나 추진 여부를 직접 결정하지는 않는다.

운영규칙에 따라 전원 합의를 우선하되 합의하지 못한 안건은 한 차례 이상 재논의한 뒤 출석위원 3분의 2 이상 찬성으로 의결한다. 회의는 비공개를 원칙으로 하지만 결과와 관련 자료는 제주도 누리집에 공개한다.

위성곤 지사는 1차 회의에서 “지난 11년간 이어진 제2공항 갈등을 해결하고 도민사회를 통합하는 것이 도지사로서의 과제”라며 도민 의견수렴을 통한 갈등 해결 의지를 밝혔다. 이어 “도지사가 결단하라는 이야기가 많지만, 도민들의 의견을 충분히 수렴하고 도민의 뜻이 결정에 반영되는 것이 무엇보다 중요하다”며 “도민이 신뢰할 수 있는 의견수렴 과정을 마련하는 것이 도정의 책무”라고 강조했다.

특히 “제2공항 갈등조정협의회는 찬반을 결정하는 기구가 아니다”라며 “협의회는 도민이 충분한 정보를 바탕으로 스스로 판단할 수 있도록 주요 쟁점을 어떻게 알리고 어떤 절차로 의견을 모을지 논의하는 자문기구”라고 거듭 설명했다.

국토교통부는 어떠한 도민 의견수렴 방식이든 제주도가 요청하면 적극 수용하겠다는 입장을 밝혔다.

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