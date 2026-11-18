타이거 우즈. AP연합뉴스

아킬레스건 수술과 허리 수술을 받은 뒤 오랜 재활을 거쳐 필드 복귀를 앞두고 있던 ‘골프 황제’ 타이거 우즈(51·미국)는 지난 3월 앞차를 들이받고 차량이 전복되는 교통사고를 냈다. 당시 우즈는 ‘좀비 마약’으로 불리는 오피오이드 계열 약물 2알을 소지하고 있던 것으로 나타나 논란이 됐다. 이 약물은 원래 암 환자의 극심한 통증을 줄이거나 수술 전후 마취를 보조하기 위해 개발된 매우 강력한 마약성 진통제다. 우즈는 앞서 2017년 음주 또는 약물 운전 혐의로 체포됐을 당시 오피오이드 계열을 포함한 약물이 검출돼 벌금 및 보호관찰, 사회봉사 등의 처벌을 받은 전력이 있다.

3월 교통사고를 내고 전복된 타이거 우즈 차량. UPI연합뉴스

3월 교통사고를 낸 타이거 우즈의 머그샷. UPI연합뉴스

사건 이후 음주·약물복용 운전 혐의에 대해 무죄를 주장하며 활동을 중단하고 치료에 전념한 우즈가 2년 5개월 만에 필드에 복귀한다. 우즈는 오는 12월 바하마에서 열리는 히어로 월드 챌린지(총상금 500만달러)에 출전한다고 18일 공식 발표했다. 이 대회는 미국프로골프(PGA) 투어 공식 대회는 아니지만 세계 정상급 선수 20명이 출전해 우승을 다투며 세계랭킹 포인트도 걸려 있다. 타이거 우즈 재단이 주최하는 이 대회는 12월 3일(현지시간) 바하마의 뉴프로비던스에서 개막해 나흘 동안 진행된다.

타이거 우즈. 로이터연합뉴스

우즈가 PGA 투어 정규 대회에 출전한 것은 2024년 7월 메이저 대회 디 오픈이 마지막이다. 우즈는 2024년 12월에는 카트를 이용할 수 있는 이벤트 대회 PNC 챔피언십에 아들 찰리와 함께 출전하기도 했고, 가상 현실 골프 리그인 TGL 경기를 뛰며 복귀를 준비해왔다. 우즈는 지난해 4월 메이저 대회 마스터스를 복귀 무대로 삼았지만 약물 운전 혐의를 받은 교통사고를 낸 뒤 모든 공식 활동을 사실상 중단했다. 우즈가 쉬는 동안 재활 치료에 전념하면서 샷감을 끌어올리는 데 주력한 만큼 이 대회에서 정상적인 샷을 보여줄지 주목된다. 히어로 월드 챌린지는 나흘간 컷 탈락 없이 진행되며 이 대회에서는 카트를 탈 수 없다. 우즈가 마지막으로 4라운드 72홀을 모두 소화한 대회는 2024년 4월 마스터스다.

이 대회에는 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(30·미국)가 출전하며 한국 선수는 김시우(31·CJ), 김주형(24)이 초대받았다.

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