해마다 대학수학능력시험(수능) 날이면 경찰이 지각 위기 수험생을 긴급 수송하고 항공기도 이착륙을 멈춘다. 대입 시험 당일 수험생에게 각종 편의를 제공하는 모습은 해외에서도 찾아볼 수 있다. 대중교통 무료 이용부터 불가피한 사유로 시험을 제대로 치르지 못한 학생을 위한 별도의 구제 제도까지, 각국의 수험생 배려 제도를 살펴봤다.

2015년 11월 2016학년도 대학수학능력시험이 치러진 날 오전 경찰 오토바이를 타고 들어가는 수험생. 뉴시스

◆ 대입시험 기간 대중교통 무료 운행하는 나라들

한국은 매년 수능이 치러지는 날 수험생을 위해 특별한 배려를 시행하고 있다. 영어 듣기 평가 시간대에는 비상 상황을 제외하고 전국적으로 35분간 항공기 운항이 통제된다. 시험날 교통 혼잡을 완화하기 위해 은행과 관공서는 출근 시간을 한 시간씩 늦춘다. 특히 시험 당일 입실 시간에 늦은 수험생을 위해 교통경찰이 순찰차나 오토바이로 수험장까지 긴급 수송하는 모습은 매년 화제를 모으고 있다.

시험 당일 수험생 편의를 최우선으로 두는 모습은 해외에서도 마찬가지다. 높은 교육열로 잘 알려진 중국에서는 지난 6월 7∼10일 사이에 진행된 대학입학시험 ‘가오카오(高考)’ 기간에 총력 지원을 나섰다.

당시 베이징시는 시험 전날부터 종료일까지 낮 시간대에는 고사장 500m 이내 도로 공사를 중단했다. 오토바이 기동순찰 경찰은 예비 헬멧을 휴대하고 시험장 주변에서 대기해 수험생의 긴급 수송 요청에 대비했다.

가오카오 기간 수험생에게 셔틀버스를 운행하는 우한시. 우한시 제공

우한시는 외국어 듣기 시험 시간 동안 시험장 주변을 지나는 모든 버스의 경적 사용을 금지하고 차내 음성 안내 시스템도 음소거하도록 지침을 내렸다. 또한 가오카오 기간 수험생이 응시표를 제시하면 시내 500개 이상 정규 버스 노선을 무료로 이용할 수 있게 하고 수험생 수송을 위한 직행 셔틀버스 노선도 신설했다. 또한 학부모가 쉴 수 있도록 식수와 비상용품 등을 비치한 차량을 시험장 입구에 배치했다.

비슷한 풍경은 튀르키예에서도 펼쳐진다. 튀르키예에서는 지난 6월20일부터 21일까지 튀르키예 대입시험인 ‘YKS’가 치러졌다. 이스탄불시는 해당 기간 수험생과 감독관에게 대중교통을 무료로 제공했다. 수험표 등 공식 서류를 지참하면 시험 시작 2시간 전부터 종료 2시간 후까지 무료 탑승이 가능했다. 수도 앙카라에서는 시험 당일 수험생과 감독관은 물론 학부모에게도 버스와 철도를 무료로 이용할 수 있도록 조치했다.

시험지에 마킹을 하는 모습. 게티이미지뱅크

◆ 싱가포르·영국, 일부 시험에 차질 생겨도 예상 성적으로 보완

불가피한 사정으로 시험에 차질이 생기면 구제받을 수 있는 제도도 있다.

싱가포르 인문계 고등학교 졸업생 중 대학 진학을 희망하는 학생 대부분은 당국의 대학입학시험인 ‘GCE A레벨’ 시험을 치른다. 한 과목이 필기나 실기 등 여러 세부 시험으로 구성되기도 해 응시자는 배정된 시험들을 모두 치러야 한다. 단 한번이라라도 빠지면 해당 과목 전체가 ‘결석’ 처리돼 성적을 받지 못한다.

다만 시험 직전 질병이나 부상, 가까운 친족의 사망 등 예기치 못한 사정으로 정상적인 응시가 어려웠거나 결시한 학생은 특별배려제도를 신청할 수 있다. 신청이 받아들여지면 실제 시험에서 확보하지 못한 성적을 예상 성적으로 산정해 받을 수 있다. 이때 장애나 질환 등으로 사전에 시험 기간 연장 등의 편의를 제공받은 수험생은 같은 건강 문제를 이유로 특별배려제도를 중복으로 신청할 수 없다.

신청자는 싱가포르 의사의 진단서나 소견서 등을 제출해야 한다. 또한 해당 과목 전체 평가 비중의 50% 이상을 이수해야만 한다. 일부 과목은 세부 시험을 전부 응시해야 인정되는 예외 규정이 있다.

세부적인 적용 기준과 방식에는 차이가 있지만, 이 같은 구제 제도는 GCE A레벨이 진행되는 영국에서도 시행 중이다. 영국 자격시험공동협의회(JCQ) 지침에 따르면 질병, 부상, 가족상 외에도 시험 중 돌발 사고 등 불가피한 사유가 있는 수험생도 기한 내 특별배려제도를 신청할 수 있다. 이때 점수 보정 기준은 수험생의 사유와 시험 유형에 따라 다르게 적용된다.

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