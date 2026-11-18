블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 러시아 쿠르스크주에서 북한군의 전투 참전을 기리는 기념비를 올해 안에 세우겠다는 뜻을 밝혔다. 북한이 자국에서 파병 전사자들을 기리는 기념관을 세운 데 이어 러시아도 북한군의 참전 무대를 기념 공간으로 조성하기로 한 것이다. 양국이 파병을 계기로 다져진 ‘혈맹’ 관계를 기념사업을 통해 재확인하는 모습이다.

조선중앙통신은 18일 러시아 타스통신을 인용, 조용원 북한 노동당 비서가 지난 16일 모스크바 크렘린궁에서 푸틴 러시아 대통령(오른쪽)과 상봉했다고 보도했다. 조선중앙통신·연합뉴스

조선중앙통신은 18일 러시아 타스통신을 인용해 조용원 노동당 조직비서가 지난 16일 푸틴 대통령을 만난 소식을 전했다. 통신에 따르면 푸틴 대통령은 북한군의 쿠르스크주 전투 참가에 대해 “두 나라의 전투적 우의 역사에서 새로운 장”이라며 “러시아군과 어깨를 맞대고 싸운 조선인민군(북한군)의 영웅주의를 절대 잊지 않을 것”이라고 밝혔다. 이어 “북한군이 쿠르스크 지역의 평화로운 생활을 회복하는 데도 중요한 기여를 했다”며 “북한군의 공동의 위훈을 보여주는 기념비를 올해안으로 쿠르스크에서 제막할 것을 계획하고 있다”고 말했다. 푸틴 대통령은 김 위원장에게 “가장 훌륭한 축원의 인사”를 전해 달라고 조 비서에게 부탁하기도 했다.

북한은 지난해 4월 28일 러시아 파병 사실을 처음 공식 인정하고, 북한군이 러시아의 쿠르스크 탈환 작전에 참전했다고 발표했다. 이후 파병 전사자들을 기리기 위해 평양에 해외군사작전 전투위훈기념관을 건립했다. 2025년 10월 23일 착공한 이 기념관은 지난 4월 26일 김 위원장 참석 아래 준공식을 개최했다.

조 비서는 “오늘날 조로(북·러) 관계가 김정은 동지와 푸틴 동지 사이의 동지적 관계에 토대해 모든 방면에서 박력있게 발전하고 있다”고 화답했다. 북한 당·정부 대표단의 이번 방러에 대해서는 “주권과 안전이익을 수호해나가는 형제적 러시아 인민의 헌신적인 노력을 보다 깊이 알 수 있게 해주고 두 나라 집권당들 사이의 호상이해와 협력을 심화발전시킬 수 있게 하는 계기”라고 의미를 부여했다.

조 비서는 14일 당·정부 대표단을 이끌고 러시아를 방문했다. 이번 방러는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 19일 중국 선전에서 열리는 미·중·러 정상회의를 앞두고 이뤄져 이목을 끌었다.

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