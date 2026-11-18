대구 동구는 사격 국가대표 반효진(대구공공시설관리공단) 선수를 구 홍보대사로 재위촉했다고 18일 밝혔다.

2024년 8월 31일 동구 홍보대사로 첫 위촉된 반 선수는 이번 재위촉에 따라 고향인 동구의 매력과 가치를 알리는 활동을 이어가게 됐다.

반효진(오른쪽 세번째) 선수와 우성진(오른쪽 두번째) 구청장 등 관계자들이 재위촉식 후 기념 촬영을 하고 있다. 대구 동구 제공

반 선수는 2024년 파리올림픽 사격 여자 10m 공기소총 개인전에서 대한민국 하계올림픽 통산 100번째 금메달을 따내며 국민들에게 큰 감동을 안겼다. 이후에도 세계 무대에서 꾸준한 활약을 펼쳤다. 그는 지난해 이집트 카이로 세계사격선수권대회 여자 10m 공기소총 개인전에서 금메달을 차지한 데 이어, 올해 9월 아이치∙나고야 아시안게임에서는 혼성 단체전 은메달과 여자 개인전 동메달을 목에 걸었다.

특히 지난 11월 카타르 도하 세계사격선수권대회에선 여자 10m 공기소총 개인전 금메달을 획득해 대회 2연패를 달성했다. 혼성전에서도 동메달을 추가하고 2028년 LA올림픽 국가별 출전권 확보에도 기여하며 세계 정상급 선수로서의 입지를 굳혔다.

동구 방촌동 출신으로 용호초등학교를 졸업한 반 선수는 이날 재위촉식에 이어 동구 홍보를 위한 유튜브 영상을 촬영하며 지역 알리기에 힘을 보탰다. 반 선수는 “고향인 동구의 홍보대사로 다시 함께하게 돼 기쁘고, 늘 따뜻하게 응원해 주시는 구민 여러분께 감사드린다”며 “앞으로도 좋은 경기 모습으로 보답하고 동구를 알리는 활동에도 적극 참여하겠다”고 소감을 전했다.

우성진 동구청장은 “반효진 선수가 세계 무대에서 더 큰 꿈을 펼칠 수 있도록 구민들과 함께 응원하겠다”며 “동구 홍보대사로서도 지역의 다양한 매력과 가치를 널리 알리는 데 함께해 주길 기대한다”고 말했다.

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