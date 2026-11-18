한국 경제가 사상 첫 연간 수출 1조달러를 앞두고 있다. 관세청이 지난 11일 발표한 통관 기준 잠정치에 따르면 2026년 11월 1~10일 수출액은 334억6000만달러로 전년 동기보다 111.9% 늘었다. 이중 반도체 수출은 166억3200만달러로 331.2% 증가해 전체의 49.7%를 차지했다. 인공지능(AI) 인프라 투자 확대에 따른 반도체 수요 증가가 수출 호황을 뒷받침했다. 올해 누적 수출액은 지난 10일 기준 9636억6300만달러로, 20일을 전후해 연간 처음으로 1조달러를 넘어설 것으로 예상된다.

수출을 끌어올린 AI는 국내 고용에는 악영향을 끼치고 있다. 자료 조사와 문서 작성, 정보 처리 등 사회 초년생이 맡아 온 초급 업무를 AI가 대신할 수 있게 되면서 기업은 신입 채용을 줄이고 실무에 바로 투입할 수 있는 경력직을 선호하는 경향을 보여서다. 채용 플랫폼 진학사 캐치가 올해 초 발표한 ‘2026 채용 트렌드 리포트’에 따르면 대기업 정규직 신입 채용 공고는 1년 전보다 43% 줄고, 정보기술(IT)·통신 업종의 감소폭은 67%로 예상됐다.

이런 변화는 고용 통계에서도 나타난다. 국가데이터처가 지난 11일 발표한 ‘2026년 10월 고용동향’에 따르면 지난달 전체 취업자는 1년 전보다 13만9000명 늘었지만, 15~29세 청년 취업자는 19만6000명 줄어 48개월 연속 감소했다. 청년 고용률은 42.9%로 전년 동월보다 1.7%포인트 하락해 30개월 연속 내림세를 기록했다.

청년 고용의 부진에는 인구 구조와 산업별 경기, 기업의 채용 관행 등 여러 요인이 작용한 결과다. 더불어 AI 확산도 주목받는데, 이유는 단순히 일자리 수를 줄이는 데 그치지 않고 청년이 사회경력을 시작하는 방식에 영향을 주는 탓이다. 기업이 신입을 채용해 교육·훈련하는 대신 AI로 초급 업무를 처리하면 청년이 실무를 익히며 숙련을 쌓을 기회도 줄어든다. 노동시장에 처음 진입하는 청년 입장에서는 일자리 수 감소와 함께 경력을 형성하는 과정 자체가 달라질 수 있는 셈이다.

한국은행이 지난 8월18일 발표한 ‘청년 고용 위축, AI 탓인가? 변화하는 경력 사다리와 대응 과제’ 보고서도 이런 흐름을 보여준다. 보고서에 따르면 2022년 6월∼2026년 6월 감소한 청년 일자리 28만5000개 가운데 26만8000개(94.0%)가 AI 노출도가 높은 업종에서 발생했다. 정보서비스업과 출판업, 컴퓨터 프로그래밍·시스템 통합 및 관리업 등에서 감소가 두드러졌다. 보고서는 AI가 이들 일자리를 직접 없앴다고 보기는 어렵지만, 기술의 영향이 큰 산업에서 청년 고용이 집중적으로 줄었다고 분석했다. 고용에 영향을 미치는 기술 발전이 달라진 고용 환경에서도 청년이 첫 경력을 시작할 경로를 마련해야 하는 이유다.

정부도 대응에 나서고 있다. 지난 11일 열린 관계부처 합동 일자리 전담반 회의에서는 AI 전환 시대를 맞아 직업훈련 확대를 포함한 ‘국민 일자리 프로젝트 추진방안’을 마련하기로 했다고 발표했다. 이런 정책이 청년의 실질적인 경력 출발로 이어지려면 AI 활용 교육과 기업의 현장훈련을 연계하는 것이 무엇보다 필요하다. AI 도구의 사용법을 익히는 데 그치지 않고, 실제 업무를 수행하면서 필요한 판단력과 문제 해결능력을 기를 수 있도록 지원하는 것이 관건이다.

교육과 현장 경험을 연계하는 사례는 해외에도 있다. 싱가포르의 ‘스킬스퓨처 일·학습 병행 프로그램(Work-Study Programmes)’은 졸업생이 기업에 취업해 직무훈련과 멘토링을 받도록 지원한다. 정부는 참여 기업에 멘토 지원금과 현장훈련 비용 등 훈련생 1인당 최대 1만5000싱가포르달러를 지급하고, 훈련생에게도 5000싱가포르달러의 참여 지원금을 제공한다. AI 전환에 특화된 제도는 아니지만, 기업의 참여를 유도해 청년에게 실질적인 업무 경험을 제공하자는 게 취지다. 국내에서 추진 중인 AI 직업훈련도 실제 채용과 현장 경험을 연결할 수 있도록 참고할 부분도 적지 않다.

청년의 첫 일자리는 고용을 넘어 기업의 장기적인 생산성과도 연결된다. 숙련된 인력은 현장에서 일하며 경험을 축적하는 과정에서 형성된다. 당장의 효율을 위해 신규 인력 양성을 줄이는 것은 개별 기업에는 합리적인 선택일 수 있지만, 장기적으로는 산업 전체의 숙련 인력 공급이 약화될 수 있다. 청년이 첫 경력을 쌓도록 지원하는 일은 취업 대책을 넘어 미래 인적 자본에 대한 투자의 성격을 갖는다.

사상 첫 수출 1조달러는 AI 시대 한국 산업의 경쟁력을 보여주는 성과다. 다만 이 성과를 지속가능한 성장으로 잇기 위해서는 생산설비와 기술뿐 아니라 이를 다룰 인력에 대한 투자도 필요하다. 유엔 지속가능발전목표(SDGs)의 8번이 경제성장과 양질의 일자리를 함께 강조하는 것도 이런 맥락에서다. 초급 업무와 관련한 AI 도입에 따른 변화에도 청년이 경험을 쌓을 경로를 마련하는 일은 미래의 숙련 인력 확보를 위한 투자다. AI가 얼마나 많은 일자리를 만들어 낼 것인지와 함께 AI와 함께 일할 인력이 어디에서 첫 경력을 시작할 지도 살펴봐야 한다.

양연우 UN SDGs 협회 연구원 unsdgs@gmail.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지