새벽 시간대 지방의 한 금 거래소에 침입해 태연히 3800만원 상당의 귀금속을 훔친 20대가 경찰에 구속됐다. 그는 경찰이 현장에 출동하자 직원 행세를 하며 도주하려다 덜미를 잡혔다.

전북 군산경찰서는 금 거래소에 침입해 귀금속을 훔친 혐의(야간건조물침입절도)로 A(20대)씨를 검거해 구속했다고 18일 밝혔다.

새벽에 금거래소 침입해 3천800만원어치 귀금속 훔친 20대 체포하는 모습. 전북 군산경찰서 제공

A씨는 공휴일인 지난 15일 오전 2시2분쯤 군산시 수송동의 한 금 거래소에 침입해 골드바와 금반지 등 3800만원 상당의 귀금속을 훔친 혐의를 받고 있다.

관할 지구대 경찰들은 “매장 안에 남성이 들어가 물건을 만지고 있다”는 매장 주인의 신고를 받고 현장에 출동해 범행 중이던 A씨를 현행범으로 체포했다. A씨는 경찰에 붙잡히자, 자신을 매장 직원이라고 둘러대며 달아나려 한 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨가 주머니 속에 숨긴 귀금속은 모두 꺼내 회수한 뒤 구속하고 정확한 범행 동기와 경위를 조사하고 있다.

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