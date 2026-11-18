서울 용산구에 공급되는 청년안심주택 ‘해링턴플레이스 용산 리버뷰’가 청약에서 최고 약 470대 1의 경쟁률을 기록하며 접수를 마감했다.

지난 11월 12일부터 15일까지 진행된 청약 결과, 청년 25형 특별공급은 약 470대 1의 경쟁률로 전체 유형 가운데 가장 높은 수치를 나타냈다. 청년 25형 일반공급은 약 350대 1을 기록했으며, 청년 35형도 특별공급 약 200대 1, 일반공급 약 140대 1의 경쟁률을 보였다.

신혼부부 유형에서도 경쟁률을 기록했다. 56형은 특별공급 약 11대 1, 일반공급 약 7대 1을 기록했으며, 61형은 특별공급 약 20대 1, 일반공급 약 15대 1로 집계됐다.

‘해링턴플레이스 용산 리버뷰’는 지하철 6호선과 경의중앙선이 지나는 효창공원앞역 인근에 위치한다. 광화문·종로 등 도심과 여의도 방면으로 이동할 수 있는 교통 여건을 갖추고 있다.

인근에는 용문시장 등 생활편의시설이 자리하고 있어 생활편의시설을 이용할 수 있다.

단지는 지하 4층~지상 27층, 총 4개 동, 988세대 규모로 조성됐으며, 이 가운데 635세대가 청년안심주택으로 공급된다. 청년 1인 가구부터 신혼부부까지 다양한 주거 수요를 고려한 주택형으로 구성됐다.

입주민을 위한 커뮤니티 시설로는 피트니스센터와 GX시설, 작은도서관, 공유주방, 공유세탁실 등이 마련된다. 옥상정원과 일부 세대의 한강 조망도 특징이다. 어린이집과 지역아동센터 등 보육·돌봄 관련 시설도 운영할 계획이다.

임대차계약은 11월 23일부터 29일까지 진행되며, 입주는 2026년 12월 7일부터 시작될 예정이다.

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