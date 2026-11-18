글로벌 풍력터빈 제조기업 베스타스(Vestas)가 국내 풍력 타워 제조사 동국S&C와 생산·공급 파트너십 25주년을 맞았다고 18일 밝혔다. 베스타스는 동국S&C와의 장기 협력을 국내 제조사와의 공급망 협력 사례로 평가했다.

동국S&C는 양사가 2001년 협력을 시작한 이후 베스타스에 풍력 타워 1,500기를 생산·공급해 왔다. 이 타워들은 한국을 비롯한 여러 국가의 베스타스 풍력 프로젝트에 공급됐다. 동국S&C는 현재 국내 영덕, 곡성, 울진 풍력발전 프로젝트에도 부품을 공급하고 있다. 동국S&C는 베스타스의 글로벌 공급망에서 생산 파트너로 협력하고 있다.

베스타스는 2024년부터 2026년까지 동국S&C로부터 풍력 타워를 구매한 금액이 총 1억 1,000만 유로 이상에 달하는 것으로 추산하고 있다. 베스타스는 국내 공급망 협력을 지속적으로 확대한다는 방침이다.

퍼빈 파텔(Purvin Patel) 베스타스 아시아태평양 지역 사장 겸 CEO는 “베스타스는 한국의 청정에너지 미래와 이를 함께 만들어가는 국내 기업들과의 협력에 꾸준히 힘써 왔다”며 “한국은 세계적인 수준의 풍력 산업 역량과 서비스, 인재를 갖추고 있으며, 동국S&C와의 파트너십은 이러한 역량이 베스타스의 글로벌 네트워크와 결합해 만들어낼 수 있는 성과를 잘 보여준다”고 말했다. 이어 “이는 단순한 공급 관계를 넘어선 장기적인 산업 파트너십”이라며 “한국의 풍력 에너지 수요가 확대되는 만큼 앞으로도 국내 공급사들과 더욱 긴밀하게 협력해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

이원휘 동국S&C 대표이사는 “지난 25년간 한국 풍력 산업의 성장과 함께 베스타스와 협력해 온 것을 자랑스럽게 생각한다”며 “국내외 시장에 공급한 1,500기의 풍력 타워는 당사의 제조 전문성과 안정적인 생산 역량을 보여주는 성과이자, 양사 파트너십을 지탱해 온 기반”이라고 말했다. 이어 “베스타스의 한국 사업 확대에 발맞춰 동국S&C도 생산 능력과 역량을 함께 확대해 나갈 준비가 되어 있다”고 밝혔다.

동국S&C와의 파트너십은 베스타스가 30여 년간 한국에서 사업과 투자를 지속하면서 국내 산업과 협력해 온 사례 중 하나다. 베스타스는 1991년 국내 첫 풍력 터빈을 설치한 이후 현재까지 전국에 총 680MW 규모의 풍력발전 설비를 설치했다.

현재 국내에서는 베스타스가 참여하는 총 767MW 규모의 풍력발전 프로젝트가 건설 중이다. 베스타스는 현재 진행 중인 프로젝트를 바탕으로 국내 사업을 이어갈 계획이다.

퍼빈 파텔 사장은 “한국의 풍력 에너지 시장은 성장에 속도가 붙고 있으며, 베스타스는 그 과정에 함께하고 있다는 데 자부심을 느낀다”며 “1991년 첫 풍력 터빈 설치부터 동국S&C와 함께 생산한 1,500기의 풍력 타워에 이르기까지, 베스타스의 한국 사업은 단순히 국내 풍력발전 설비 용량을 확대하는 것을 넘어 국내 산업 역량을 함께 키워온 과정이었다”고 강조했다.

베스타스는 한국 시장에서 사업 확대도 추진하고 있다. 리벤트에너지(Revent Energy)의 자회사 YOWIP가 추진 중인 영덕 리파워링 프로젝트에 투입될 V162-6.2MW EnVentus™ 풍력 터빈 부품이 최근 국내에 도착하면서 EnVentus™ 플랫폼의 국내 도입이 진행되고 있다. 베스타스는 이를 계기로 고객사, 협력사, 지역사회와 함께 한국 시장에서의 사업 기반을 확대해 나갈 계획이다.

베스타스는 서울에 아시아태평양 지역본부를 두고 있으며, 국내외 전문 인력들이 근무하고 있다.

베스타스는 앞으로도 한국에서 사업 확대를 이어가며 국내 고객사와 공급사 등 산업 파트너들과 협력을 이어갈 계획이다.

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