도시전설 유튜버가 등장한 일본 정부 안보 홍보물. 일본 정부의 정부홍보온라인 캡처

일본 정부가 근거 없는 정보와 음모론을 다루는 유명 유튜버를 안보 정책 홍보에 기용했다가 역풍을 맞고 있다.

안보의 중요성을 알리려는 취지였지만, 정부 홍보에 부적절한 인물을 내세워 정책의 신뢰성을 떨어뜨렸다는 비판이 제기되고 있다.

18일 NHK와 교도통신에 따르면 일본 정부는 최근 유튜버 ‘나오키만’이 일본의 안보와 에너지 수급 상황을 설명하는 특집 홍보물을 정부 홍보 온라인에 게시했다.

나오키만은 근거가 불분명한 정보와 음모론을 도시전설 형식으로 소개하는 유튜버다. 채널 구독자는 약 250만명으로, 지진 등 재해와 의료 관련 소문, 정치권 음모론 등을 주로 다룬다. ‘2025년 7월 대재해가 발생한다’는 소문을 소개한 영상은 조회수 370만회를 기록하기도 했다.

이번 홍보물에서 나오키만은 ‘이것은 도시전설이 아니다’라는 표현을 사용하며 원유 수입을 중동에 의존하는 일본의 에너지 수급 구조와 사이버공격 증가 등을 언급했다. 안보가 일상생활과 밀접하게 관련된 문제라는 점을 강조하기 위한 취지다.

그러나 홍보물이 공개된 뒤 소셜미디어(SNS)에서는 비판이 잇따랐다.

이용자들은 “정부 홍보가 오컬트에 의존해서는 안 된다”, “국민을 바보 취급하는 것 같다”, “음모론적인 연출로 국민의 공포를 정책 추진 도구로 이용해서는 안 된다”는 등의 반응을 보였다.

기하라 미노루 관방장관은 전날 기자회견에서 해당 홍보물에 대해 “행정 정보를 접할 기회가 적은 사람들에게도 흥미와 관심을 갖게 하기 위해 노력한 것”이라고 해명했다.

일본 정부가 이처럼 대중적인 콘텐츠를 활용해 안보 홍보에 나선 배경에는 방위력 강화와 안보 정책 개편을 앞둔 상황이 자리하고 있다.

다카이치 사나에 정권은 연내 안보 관련 3문서를 개정해 방위력 강화에 속도를 낼 방침이다. 개정 과정에서는 ‘비핵 3원칙’ 가운데 핵무기 반입 금지 원칙을 완화하고 핵추진 잠수함을 도입하는 방안도 추진하고 있다.

일본 정부는 안보 관련 3문서 개정을 앞두고 홍보 예산으로 3억엔(약 25억원)을 책정하는 등 정책 홍보에도 공을 들이고 있다. 홍보 대상은 젊은 층과 중장년층으로 나눠 각각 1억5000만엔(약 12억5000만원)을 투입할 계획이다.

이번 논란에 앞서 일본 정부는 만담 형식으로 안보의 중요성을 알리는 홍보물을 게시해 비판을 받은 바 있다. 당시 야권 등에서는 사람의 생명과 직결되는 안보 문제를 웃음의 소재로 다뤄도 되느냐는 지적이 나왔다.

정보기관인 공안조사청(PSIA)도 닌자와 표범 이미지를 활용한 마스코트를 내세워 정보 활동을 홍보하면서 논란이 됐다. 친근한 이미지를 앞세워 정보 활동 강화에 대한 비판을 희석하려는 것 아니냐는 지적이 제기됐다.

정부 정책에 대한 국민의 이해를 높이려는 홍보 전략이 오히려 신뢰성 논란으로 이어지면서 일본 정부의 안보 홍보 방식도 도마 위에 오르고 있다.

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