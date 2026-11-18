사진은 인공지능(AI)을 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. 구글의 대화형 인공지능 제미나이 생성 이미지.

일본 여행에서 신사는 필수 코스로 여겨진다. 새해 소원을 비는 첫 참배 ‘하쓰모데(初詣)’ 철과도 겹치는데다 볼거리나 모시는 신 등이 달라 한국 등 관광객에게는 꼭 가봐야할 목록에 자리잡는다. 하지만 신사는 저마다 모시는 대상이 다르다. 예컨대 태평양전쟁 A급 전범을 함께 모신 곳도, 조선을 침략한 장수를 신으로 받드는 곳도 있다.

이런 곳에서 참배를 원하지 않는다면 아래 내용을 눈여겨볼 필요가 있다.

일본 시마네현 이즈모대사의 거대한 시메나와(금줄). 굵게 꼰 짚단이 건물 처마 아래 걸려 있다. 사진=Unsplash(Yosuke Ota)

18일 각 신사의 공식 안내와 일본 현지 언론 보도 등을 종합하면 비는 바도 신사마다 갈린다. 돈, 인연, 장사가 잘되기를 비는 곳이 따로 있고 예법이 다른 곳도 있다.

한국인에게 신사 참배는 가벼운 관광 일정만은 아니다. 일제는 1925년 서울 남산 한양공원 자리에 조선신궁을 완공하고 일본 태양신 아마테라스 오미카미와 메이지 일왕의 신위를 안치했다. 이후 일제강점기 조선인에게 신사 참배를 강요했다.

도쿄 지요다구 야스쿠니 신사의 신몬(神門). 문 너머로 참배길과 배전이 보인다. 사진=Unsplash(Hakan Nural)

◆ 전범 14명 합사한 야스쿠니

가장 먼저 짚어야 할 곳은 도쿄 지요다구의 야스쿠니(靖國) 신사다. 1869년 ‘도쿄 쇼콘샤(東京招魂社)’로 세워져 1879년 지금 이름을 얻었다.

메이지유신 전후의 내전과 일본이 일으킨 전쟁에서 숨진 약 246만6000명을 제사 지내며, 이 가운데 약 213만3000명이 태평양전쟁 관련 사망자다.

논란의 핵심은 전범 합사다. 야스쿠니는 1978년 10월17일 도조 히데키 전 총리 등 A급 전범 14명을 합사했고, 이 사실은 이듬해 4월 보도로 알려졌다.

강제 동원돼 숨진 한국인 2만1000여 명도 유족 뜻과 무관하게 합사돼 있다. 유족들이 합사를 취소해 달라며 여러 차례 소송을 냈지만 일본 법원은 번번이 받아들이지 않았다.

일본 정치인의 참배와 공물은 지금도 외교 문제로 번진다. 다카이치 사나에 총리는 지난달 17일 추계 예대제를 맞아 ‘마사카키’라는 공물을 봉납했고, 정부는 같은 날 유감을 표명했다.

교토 귀무덤(이총)을 떠올려 인공지능(AI)으로 만든 이미지로, 실제 모습과 다르다. AI 생성 이미지=구글 제미나이

◆ 귀무덤 마주한 히데요시 신사…구마모토성엔 가토 신사

교토 히가시야마구의 도요쿠니(豊國) 신사는 임진왜란을 일으킨 도요토미 히데요시를 신으로 모신다.

신사 정문 앞에는 정유재란 때 왜군이 전리품으로 베어 간 조선인의 코를 묻은 무덤이 있다. 귀무덤(이총·耳塚)이라는 이름으로 알려졌지만 실제로는 코무덤이다.

그 규모는 짐작하기 어렵다. 전경수 서울대 인류학과 명예교수는 정유재란 때 왜군이 삼남 지방에서 베어 간 코가 최소 21만명분을 넘는 것으로 추정한다.

1898년에는 조성 300주년이라며 일본 육군참모총장 명의의 석비가 세워졌다.

규슈 구마모토에도 비슷한 곳이 있다. 구마모토성 혼마루에 자리한 가토(加藤) 신사는 임진왜란 때 조선에 쳐들어온 왜장 가토 기요마사를 모신다.

신사는 그를 ‘구마모토의 기틀을 닦은 명장’으로 소개한다. 일본에서는 지역의 영웅이지만 한국인에게는 침략의 장수다.

신사 데미즈야(手水舎)에 놓인 나무 국자. 참배객은 본전으로 가기 전 이 물로 손을 씻는다. 사진=Unsplash(フジイ タツヒデ)

◆ 두 번 절하고 두 번 손뼉…이즈모는 네 번

참배는 입구 데미즈야에서 손을 씻는 것으로 시작한다. 본전 앞에서는 두 번 절하고 두 번 손뼉을 친 뒤 한 번 더 절하는 ‘2례2박수1례’가 일반적인 예법이다.

예외도 있다. 시마네현 이즈모대사(出雲大社)의 정식 예법은 손뼉을 네 번 치는 ‘2례4박수1례’다.

신사 측은 가장 큰 제사인 5월14일 예대제 때 예로부터 ‘무한’을 뜻하는 숫자 8에 맞춰 손뼉을 여덟 번 치고, 평소에는 그 절반인 네 번으로 신을 기린다고 설명한다.

눈총으로 끝나지 않는 행동도 있다. 교토 후시미 이나리 대사(伏見稲荷大社)는 2022년 1월1일부터 경내 금지 행위 17가지를 내걸고 있다.

정해진 무료 휴게소 밖에서 먹고 마시는 것(먹으면서 걷기 포함), 드론 비행, 반려견을 데리고 하는 산책·참배, 웨딩드레스 차림으로 경내를 걷는 것, 좁은 참배길을 막고 사진을 찍는 것 등이다. 직원의 주의에 따르지 않으면 퇴거를 요구받는다.

교토 미카네 신사의 금색 도리이를 떠올려 인공지능(AI)으로 만든 이미지로, 실제 모습과 다르다. AI 생성 이미지=구글 제미나이

◆ 금빛 도리이 아래서 비는 돈복

돈을 비는 사람들은 교토 도심의 미카네(御金) 신사를 찾는다. 금속과 광물의 신 가나야마히코노미코토(金山毘古命)를 주신으로 모시고, 이름처럼 도리이부터 금색이다. 빌딩 사이에 있으며 지하철 가라스마오이케역에서 걸어갈 수 있다.

가나가와현 가마쿠라의 제니아라이 벤자이텐 우가후쿠 신사(銭洗弁財天宇賀福神社)는 이름 그대로 ‘돈을 씻는’ 곳이다. 동굴에서 솟는 샘물에 동전이나 지폐를 씻으면 불어난다는 믿음이 전해 온다. 돈을 담을 대나무 바구니는 신사에서 빌릴 수 있다.

시마네현 이즈모대사 경내의 토끼 석상 한 쌍이 신사 건물을 바라보고 있다. 사진=Unsplash(Yosuke Ota)

◆ 인연은 이즈모로…이번 주 ‘신들의 모임’

연애와 결혼의 인연을 비는 곳으로는 이즈모대사가 첫손에 꼽힌다. 음력 10월이면 일본 각지의 신들이 이즈모에 모여 사람들의 인연을 의논한다는 이야기가 전해지는데, 올해는 이 시기가 바로 이번 주다.

신사 공지에 따르면 18일 저녁 신을 맞는 ‘가미무카에사이(神迎祭)’를 시작으로 19일과 23일, 25일 ‘가미아리사이(神在祭)’가 열리고, 23일과 25일에는 인연을 비는 ‘엔무스비 대제(縁結大祭)’가 함께 치러진다.

25일 오후 4시 신을 떠나보내는 ‘가라사데사이(神等去出祭)’로 일정이 끝난다. 엔무스비 대제 참석 신청은 이미 정원이 찼다.

도쿄에서는 지요다구의 도쿄다이진구(東京大神宮)가 인연을 비는 신사로 이름이 높다. 1880년 도쿄에서 이세신궁을 향해 참배하는 요배전으로 세워졌다. 신사는 지금 널리 치르는 신전 결혼식(神前結婚式)이 이곳에서 시작됐다고 소개한다.

교토 후시미 이나리 대사의 붉은 도리이 길. 기둥마다 봉납한 이의 이름과 날짜가 적혀 있다. 사진=Unsplash(Stefan K)

◆ 장사 번창은 붉은 도리이 길에서

장사가 잘되기를 비는 곳으로는 후시미 이나리 대사가 대표적이다. 711년 이나리 신을 모신 데서 시작해 일본 전국 3만여 곳에 이르는 이나리 신사의 중심이 됐다. 산길을 따라 늘어선 붉은 도리이는 개인과 기업이 소원을 담아 바친 것이다.

도쿄 간다묘진(神田明神)은 730년 세워졌다고 전해지는 신사다. 모시는 세 신 가운데 둘째 신 스쿠나히코나노미코토(少彦名命)를 상업 번창의 신으로, 첫째 신 오나무치노미코토(大己貴命)를 인연의 신으로 받든다.

내년 새해 본전에 올라 기도를 받는 ‘승전 참배’ 온라인 신청은 오는 27일 오후 5시까지 받는다.

한편 오사카 이마미야 에비스 신사(今宮戎神社)에서는 내년 1월9∼11일 상업 번창을 비는 ‘도카에비스(十日戎)’가 열린다.

‘장사 번창엔 조릿대를 가져오라(商売繁昌じゃ笹もってこい)’는 구호 속에 신사의 후쿠무스메(福娘)들이 참배객에게 복을 부르는 조릿대 ‘후쿠자사(福笹)’를 건넨다.

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