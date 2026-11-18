삼척시가 석탄산업전환지역의 도시 활력을 회복하고 도계지역의 새로운 성장 기반을 마련하기 위해 추진 중인 ‘도계역세권 도시재생사업’에 속도를 내고 있다.

도계역세권 도시재생사업은 도계 대학도시 조성사업과 연계해 대학과 도시가 함께 성장하는 지역발전 모델을 구축하는 사업이다. 시는 도시 기능을 집약한 콤팩트시티(Compact City) 조성과 중심상권 회복을 위한 활력증진네트워크 사업을 추진하고 웰빙케어·헬스케어·힐링쉼터를 중심으로 생활복지 특화도시를 만들어 나갈 계획이다.

도계 콤팩트시티 조감도. 삼척시 제공

사업에는 국비 150억원을 포함한 331억원이 투입된다. 시는 현 도계광업소 부지를 중심으로 청년·주민 창업공간과 상생상가를 조성하고 전선 지중화와 대학로 환경정비 등 도시재생 기반시설을 확충하고 있다.

먼저 도계콤팩트시티 조성사업의 일환으로 청년과 주민을 위한 창업·휴게공간, 탄광미디어전시관 조성을 추진 중이다. 특히 도계광업소 부지 내 편입 건축물 15동과 지장물 철거를 11월 중 완료해 본격적인 사업 추진을 위한 기반을 마련할 계획이다.

활력증진네트워크 사업으로 쾌적한 골목상권 환경 조성을 위한 클린골목상권 조성사업도 추진한다. 시는 한국전력공사 및 5개 통신사와 전선 지중화 이행협약을 체결했다. 올해 12월 지중화사업 주민설명회를 개최한 뒤 2027년 3월부터 도계읍 행정복지센터에서 길가말 커피숍 400m 구간에 대한 지중화 공사를 착공할 예정이다.

생활복지 특화도시 조성을 위해서는 건강모아센터를 중심으로 웰빙케어·헬스케어·힐링쉼터를 강원대학교 도계오픈캠퍼스 1호관에서 연중 운영하고 있다. 이를 통해 주민 건강 증진과 생활복지 향상에 힘쓰고 있다.

시는 앞으로 탄광미디어전시관 전시물 제작·설치와 도계콤팩트시티 조성공사를 추진하는 한편 전선 지중화 사업과 문화유산거리 '탄탄대로' 조성을 통해 도계 대학로 일대의 도시환경을 개선하고 주요 사업을 2027년 12월까지 마무리 할 계획이다.

아울러 건강모아센터의 웰빙케어·헬스케어·힐링쉼터 운영을 지속해 주민들이 체감할 수 있는 생활밀착형 복지서비스를 제공할 예정이다.

삼척시 관계자는 “도계역세권 도시재생사업은 석탄산업전환지역의 새로운 미래를 준비하고 지역의 자생력을 높이는 중요한 사업”이라며 “지역의 특성을 살린 도시재생과 생활밀착형 복지시설 확충을 통해 주민 삶의 질을 높이고 도계지역에 새로운 변화와 활력을 만들어 가겠다”고 말했다.

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