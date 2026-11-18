세계 여자 테니스 최정상급 선수 6명이 출전하는 ‘현대카드 컬처프로젝트 32: 네이버 × 현대카드 THE SIX’(이하 ‘THE SIX’)의 최종 대진이 확정됐다.

다음달 25일부터 27일까지 사흘간 인천 영종도 네이버 아레나 앳 인스파이어에서 열리는 이번 대회는 2026시즌 최종 여자프로테니스(WTA) 세계랭킹을 기준으로 대진을 확정했다.

세계랭킹 1위 엘레나 리바키나(카자흐스탄)와 2위 미라 안드레예바(러시아)가 준결승에 직행하고, 나머지 4명의 선수가 준준결승에서 맞붙는다.

대회 첫날인 25일에는 세계랭킹 3위 아리나 사발렌카(벨라루스)와 그랜드슬램 4회 우승자 나오미 오사카(일본)가 준준결승 첫 번째 경기를 펼친다. 이어 그랜드슬램 6회 우승에 빛나는 이가 시비옹테크(폴란드)와 2024 파리올림픽 여자 복식 금메달리스트 자스민 파올리니(이탈리아)가 두 번째 준준결승에서 격돌한다.

26일 열리는 준결승에서는 세계랭킹 1위 리바키나가 사발렌카-오사카 경기의 승자와 맞붙고, 세계랭킹 2위 안드레예바가 시비옹테크-파올리니 경기의 승자와 결승 진출을 다툰다. 대회 마지막 날인 27일에는 준결승 승자들이 초대 챔피언과 우승상금 50만 달러를 걸고 최종 승부를 펼친다.

세계랭킹 1위 리바키나는 올해 US오픈 우승을 비롯해 그랜드슬램 2관왕에 오르며 여자 테니스 정상에 섰다. 강력한 서브와 공격적인 플레이를 앞세운 리바키나는 이번 대회에서도 우승 후보로 주목받고 있다. 19세의 안드레예바는 올해 롤랑가로스에서 정상에 오른 데 이어 시즌 최종전인 WTA 파이널스에서도 단 한 세트도 내주지 않고 정상에 오르며 2004년 마리아 샤라포바 이후 22년 만에 10대 우승자라는 타이틀을 기록했다.

세계랭킹 3위 아리나 사발렌카 역시 이번 대회의 가장 강력한 우승 후보 중 한 명으로 꼽힌다. 세계랭킹 1위 자리를 장기간 지켜온 사발렌카는 여자 테니스계를 대표하는 파워 플레이어로, 폭발적인 서브와 강력한 베이스라인 스트로크를 앞세워 그랜드슬램 무대에서 여러 차례 정상에 오른 세계적인 스타다. 압도적인 경기력과 카리스마 넘치는 플레이로 전 세계 테니스 팬들의 뜨거운 관심을 받고 있는 만큼, 이번 첫 내한을 통해 국내 팬들에게 선보일 수준 높은 경기와 존재감에 기대가 모아지고 있다.

여기에 그랜드슬램 통산 6회 우승에 빛나는 이가 시비옹테크, 아시아 선수 최초로 남녀 단식을 통틀어 세계랭킹 1위에 오른 나오미 오사카, 2024 파리올림픽 여자 복식 금메달리스트 자스민 파올리니까지 합류해 대회의 무게감을 더한다.

각기 뚜렷한 경기 스타일과 화려한 커리어를 자랑하는 세계 정상급 선수들이 한자리에 모이는 만큼, 국내 테니스 팬들은 선수별 특유의 전략과 기술, 박진감 넘치는 플레이를 통해 세계 여자 테니스의 진수를 경험할 수 있을 것으로 기대된다.

이번 대회의 총상금은 110만 달러로, 우승자에게는 50만 달러, 준우승자에게는 30만 달러가 주어진다.

또한, 선수들이 최상의 경기력을 발휘할 수 있도록 국제 대회 수준의 경기 환경 조성에도 공을 들이고 있다. 세계 4대 그랜드슬램 대회 중 하나인 US오픈과 세계적인 ATP·WTA 1000 대회 마이애미오픈에서 공식 코트 표면으로 사용되는 ‘레이콜드(Laykold)’ 시스템을 이번 대회에 도입한다. 레이콜드는 세계적인 하드코트 대회에서 사용되는 전문 코트 표면 브랜드로, 안정적인 볼 바운드와 일관된 경기 속도를 구현하도록 설계됐다. 조직위원회는 선수들이 국제 투어에서 경험하는 수준의 경기 환경을 제공하기 위해 코트 설치부터 경기 운영 전반에 걸쳐 만전을 기할 계획이다.

‘네이버 × 현대카드 THE SIX’는 12월 25일 준준결승 2경기, 26일 준결승 2경기, 27일 결승 1경기로 총 5경기가 열린다. 대회 티켓은 네이버에서 ‘네이버 × 현대카드 THE SIX’를 검색한 뒤, 네이버 예약 페이지에서 관람을 원하는 경기를 선택해 구매할 수 있다.

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