김중남 강릉시장이 지난 17일 국회를 방문해 한병도 더불어민주당 원내대표, 권칠승 더불어민주당 정책위원회 의장, 허영·황명선 국회 예산결산특별위원회 위원을 비롯한 국회 주요 인사들을 만나고 2027년도 정부예산에 지역 현안 사업을 반영하기 위한 막바지 총력전에 나섰다.

김중남 강릉시장이 권칠승 더불어민주당 정책위원회 의장을 만나 지역현안 국비 반영을 요청하고 있다. 강릉시 제공

이번 방문은 국회의 내년도 예산안 심의가 진행되는 중요한 시점에 맞춰 지역 발전과 시민 생활에 직결되는 핵심사업의 필요성과 시급성을 설명하고 국회 차원의 적극적인 관심과 협조를 요청하기 위해 마련됐다.

김 시장은 지속가능한 지역 발전과 지역경제 활성화를 위해 주요 현안 사업에 대한 안정적인 국비 확보가 무엇보다 중요하다는 점을 강조했다. 지역의 미래 성장 기반 확충과 시민들이 체감할 수 있는 실질적인 변화에 중점을 뒀다.

주요 건의 사항은 △국립강릉문화연구소 설치 △국립민속박물관 강릉분관 건립 △주문진항 소규모 항만 재생사업 등이 포함됐다.

김 시장은 “강릉의 지속가능한 발전과 지역경제 활성화를 위해서는 주요 현안 사업에 대한 안정적인 국비 확보가 무엇보다 중요하다”며 “시민 생활과 직결되는 핵심사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 국회와 중앙부처의 적극적인 관심과 협조를 당부드린다”고 말했다.

이어 “시민들께서 지역의 변화를 실질적으로 체감하실 수 있도록 국회 예산심사가 마무리되는 순간까지 국비 확보에 모든 역량을 집중하고 지역 현안 해결을 위한 대외협력도 지속적으로 강화해 나가겠다”고 강조했다.

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