인공지능(AI)은 교실의 수업과 평가를 어떻게 바꾸고 있을까. 세계일보와 충남교육청은 교육데이터를 활용한 맞춤학습, 이끎학교의 AI·정보교육, 교사의 수업 역량 강화를 차례로 살펴본다. 공동기획 ‘AI로 여는 충남 교실의 변화’를 11월 11일부터 매주 수요일, 세 차례에 걸쳐 싣고 학교내 인공지능교육 현장의 모습을 담는다.

충남 부여고등학교 특수학급 ‘꿈나래반’ 학생들은 인공지능(AI)으로 아바타와 웹툰을 만들었다. 천안오성고 학생들은 주행카트를 제작하고, 아산 이순신고에서는 선후배가 코딩을 가르치고 배우는 ‘코드 브릿지’에 참여했다. 천안월봉고 AI동아리는 전국 청소년 소프트웨어(SW) 해커톤에서 최우수상을 받았다.

충남교육청이 제공한 2025년 학교별 운영 사례에 담긴 모습이다. AI와 정보교육이 교과 수업과 동아리, 진로 탐색, 생활 속 문제 해결로 확장되고 있다. 학생이 기술의 원리를 배우고 직접 설계·제작하며 친구들과 해결책을 찾는 활동이 학교 현장에 자리 잡고 있다.

이러한 변화를 뒷받침하는 기반은 ‘이끎학교’다. 학교별 여건과 특성에 맞는 교육과정을 운영하고, 실천 사례를 다른 학교와 나누며 AI·정보교육의 확산을 이끄는 역할을 맡는다. 충남교육청이 제공한 이끎학교 현황자료에 따르면 학교 수는 2024년 240개교에서 2025년 369개교, 2026년 450개교로 늘었다.

충남의 한 고등학교에서 AI정보교육에 참여하고 있는 학생들 모습. 충남교육청 제공

◇정보 수업 늘리고 교과 경계 넘어 AI교육 일상으로

충남의 이끎학교는 하나의 수업 모형에 머물지 않는다. AI·정보 수업을 확대하는 AI 중점학교를 비롯해 로봇·센서 교구를 활용하는 피지컬컴퓨팅, 교과 융합교육과정, 메타버스 활용, 교육데이터 기반 맞춤교육 등 여러 분야로 운영된다.

AI정보교육 중심학교에서 이름을 바꾼 ‘AI 중점학교’는 정보교육을 학교 교육과정에 안정적으로 편성하는 데 무게를 둔다. 교육청의 운영자료는 초등학교에서 실과와 학교자율시간, 창의적 체험활동 등을 활용해 정보 수업 68시간 이상을, 중학교에서는 교과 시수 조정과 학교자율시간 등을 통해 102시간 이상을 확보하도록 제시하고 있다.

고등학교는 ‘정보’ 또는 ‘인공지능 기초’를 학교 지정 필수 과목으로 편성하고, 3년간 매 학기 AI·정보 과목을 최소 한 과목 이상 편성·운영하는 방향이다. 학생이 관심과 진로에 따라 배움을 이어갈 수 있도록 교육과정의 연속성을 확보하겠다는 취지다.

교실에서 배운 내용은 동아리와 프로젝트로 연결된다. 센서의 값을 읽고 로봇의 움직임을 제어하는 과정에서는 프로그래밍과 과학적 이해가 함께 필요하다. 팀별 과제를 수행하면서 역할을 나누고 결과를 설명하는 경험도 쌓는다. 정보교육이 다른 교과와 만나는 지점이다.

충남교육청 AI·정보교육 이끎학교 운영 규모.

◇전국 해커톤 최우수상, 학생 주도 프로젝트의 힘

천안월봉고 AI동아리 ‘인포테라피’는 이러한 도전을 보여주는 사례다. 학교 운영보고서에 따르면 동아리는 2025년 7월 열린 ‘청소년 SW동행 해커톤’ 본선에서 최우수상인 과학기술정보통신부장관상을 받았다.

해커톤은 제한된 시간 안에 팀이 아이디어를 구체화하고 결과물을 개발하는 활동이다. 학생들은 지식을 적용하는 과정에서 문제를 나누고, 해결 방법을 비교하며, 팀원들과 의견을 조율하게 된다.

월봉고는 AI·SW 역량 증진 캠프와 기업 탐방, 대학 연계 프로그램도 운영했다. 학교는 실생활 문제 해결 프로젝트가 컴퓨팅 사고력과 의사소통 능력을 기르고 진로를 탐색하는 데 도움이 됐다고 평가했다.

천안오성고에서는 지속가능발전 문제 해결 프로젝트와 로봇프로그래밍 캠프, 알고리즘 설계, 데이터베이스 설계, 주행카트 제작 등으로 활동을 넓혔다. 선후배가 함께하는 코딩 페스티벌에서는 학생들이 행사 기획과 운영에도 참여했다. 새로운 기술과 프로그래밍 언어를 익혀 실제 프로젝트에 적용하고, 그 경험을 동료와 공유하도록 한 것이다.

◇화학·물리와 정보가 만나고, 선후배가 함께 배우고

이순신고는 2025년 화학·물리·정보를 연계한 ‘차오름 융합수업’을 운영했다. 학교 보고서에 따르면 64명이 참여했다. 코딩 멘토·멘티 프로그램 ‘코드 브릿지’와 로봇프로그래밍 캠프, 학교안전사고 데이터 분석 경진대회 참여 등으로 배움의 경로도 다양화했다.

학생들은 동아리와 대학 연계 프로그램을 통해 익힌 내용을 로봇과 데이터 분석 활동으로 이어갔다. 같은 관심사를 가진 선후배가 함께 배우는 구조도 마련했다.

천안업성고는 교사 10명이 참여한 AI융합수업팀을 꾸려 네 가지 주제의 수업을 운영했다. 학생들이 배운 내용을 활용하는 AI해커톤도 열었다. 천안쌍용고 역시 AI융합 해커톤 프로젝트와 교과 융합수업을 통해 정보교육의 범위를 넓혔다.

논산대건고는 AI·SW 창의융합 해커톤과 컴퓨터비전, 휴머노이드 로봇, 피지컬컴퓨팅 실습을 진행했다. 컴퓨터가 영상 정보를 처리하는 원리를 배우고, 프로그램을 실제 장치의 작동으로 연결하는 경험을 제공한 것이다.

학교별 활동의 공통점은 학생이 직접 해보는 과정을 강조한다는 데 있다. 코드를 작성하고 결과를 확인한 뒤 오류를 수정하는 경험이 교과 지식을 실제 문제에 적용하는 훈련으로 이어진다.

충남의 한 고등학교에서 AI정보교육에 참여하고 있는 학생들 모습. 충남교육청 제공

◇특수학급도 AI 체험 더 많은 학생에게 배움의 기회

부여고는 2025년 특수학급 꿈나래반을 대상으로 아바타와 웹툰 만들기 AI체험 프로그램을 운영했다. 1·2학년 게임 제작 동아리와 3학년 코딩 스터디 동아리도 구성했다.

같은 AI·정보교육 안에서도 학생의 관심과 학습 여건에 따라 접근 방식을 달리한 사례다. 창작 활동을 통해 기술에 친숙해지고, 관심이 깊어진 학생은 프로그래밍과 프로젝트로 나아갈 수 있도록 배움의 입구를 다양하게 마련한 것이다.

참여 기회를 넓히는 일은 학교들이 공통으로 제시한 과제이기도 하다. 부여고와 천안오성고는 일부 학생에게 활동이 집중되는 문제를 짚었다. 이순신고는 방과후·주말 일정과 기기·인프라 여건 때문에 모든 학생에게 고른 기회를 제공하는 데 어려움이 있다고 밝혔다.

학교들은 기초·체험형 프로그램 확대, 정규 수업과의 연계, 다양한 교과가 참여하는 프로젝트 등을 개선 방향으로 제시했다. 대회에 도전하는 학생의 심화학습과 처음 AI를 접하는 학생의 기초학습을 함께 지원해야 한다는 현장의 요구다.

◇체험을 수업으로, 한 학교의 경험을 다른 학교로

이끎학교의 역할은 개별 학교의 성과를 넘어 수업 경험을 확산하는 데 있다. 충남교육청은 2026년 추진계획에서 이끎학교 중심의 교과융합형 AI교육과정 지원과 우수사례 공유를 주요 전략으로 제시했다.

일회성 체험을 정규 수업과 연결하고, 동아리에서 쌓은 경험을 다른 학생들과 나누는 것이 확산의 관건이다. 학교 운영보고서에도 프로젝트 시간과 피드백 기회 확보, 수업 자료 공유, 기기 유지·보수 등의 필요성이 담겼다.

충남의 학교들은 저마다 다른 방식으로 AI·정보교육의 가능성을 넓히고 있다. 웹툰을 만드는 체험에서 코딩 멘토링으로, 교과 융합수업에서 로봇 프로젝트로 배움이 이어진다. 이끎학교가 축적한 경험은 더 많은 학생이 기술을 이해하고 스스로 문제를 해결하도록 돕는 수업의 토대가 되고 있다.

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