이용철 법무부 장관 후보자가 성남산업진흥재단 대표이사로 재직할 당시 1억8000만원 상당의 비상장주식을 보유했으면서도 주식 백지신탁 의무를 이행하지는 않은 것으로 파악됐다.

18일 이 후보자 인사청문요청안을 살펴보면 이 후보자는 2011년~2015년 현대카드 비상장주식 1만1335주를 보유했다. 이 후보자가 성남산업진흥재단 대표로 있을 때다. 그는 2011년 말부터 2015년 퇴직시까지 매년 해당 주식을 1억8419만원으로 신고했다.

이용철 법무부 장관 후보자. 뉴스1

공직자윤리법 제14조의4에 따르면 재산공개대상자 본인과 이해관계자가 보유한 주식의 총 가액이 1000만원 이상, 5000만원 이하의 범위에서 대통령령으로 정하는 금액을 초과할 때에는 주식을 매각하거나 백지신탁해야 한다.

예외도 있는데, 주식백지신탁심사위원회로부터 직무 관련성이 없다는 결정을 통지받은 경우에 한해서다. 다만 이 후보자는 주식백지신탁심사위에 심사를 청구하진 않은 것으로 알려졌다.

이 후보자 인사청문회 준비단은 “후보자는 성남산업진흥재단 재직 시에 현대카드 비상장주식에 대한 재산등록을 빠짐없이 했다”면서도 “최초 전환사채를 매수했다가 주식으로 전환되는 등의 사정이 있었기에 후보자는 직무 관련성 심사 청구 대상임을 인지하지 못했고, 이후 공개매수에 응해 매각했다”고 설명했다. 이어 준비단은 “공직 후보자로서 이유를 불문하고 송구하게 생각한다”고 밝혔다.

청문회 준비단은 본보 보도 이후 “직무 관련성 심사 청구를 담당기관에 했고, 담당기관은 보유 가능(직무관련성 없음)하다고 통보해 계속 보유하게 됐고, 이후 공개매수에 응해 매각했다”고 추가로 입장을 전달해왔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지