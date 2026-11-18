추미애 경기도지사가 더불어민주당 최민희 수석최고위원의 징계 논란과 관련해 “민주당 윤리심판원은 김민석 당 대표의 전당대회 발언 문제부터 제대로 엄중히 판단해야 한다”고 주장했다. 최 최고위원 징계를 둘러싸고 친명(친이재명)계와 친청(친정청래)계가 충돌하는 가운데, 김 대표의 책임을 먼저 물어야 한다는 친청계 주장에 힘을 실었다.

추미애 경기도지사. 연합뉴스

추 지사는 17일 밤 페이스북에 “김 대표가 지난 당 대표 선거에서 ‘반명, 분열주의, 신천지 3자 비밀연합을 깨야 한다’고 주장했지만, 당선 이후 넉 달이 지나 스스로 해당 발언의 증거가 없다고 인정했다”고 밝혔다.

그는 “반민주적 마타도어에 대해 정당법 제52조는 ‘당대표 경선등에서 허위사실 공표죄’로 무겁게 처벌하고 있다”며 “당원과 참여한 민주시민의 판단을 흐리게 하고 전당대회를 혼탁하게 만들어 민주주의 작동을 방해한 부정의를 바로 잡아야 하고 민주당 스스로 자정능력을 보여야 이 사태를 수습할 수 있다”고 했다.

이어 “이 문제를 줄기차게 제기해 온 사람을 잡기 위해 혈안이 되어 있는 작금 민주당의 상임고문으로서 늦은 밤 참다못해 충언을 아니 할 수 없다”고 강조했다.

이번 논란은 최 최고위원이 지난달 남양주 지역 비공개 간담회에서 이 대통령이 윤 전 대통령 탄핵에 반대했다는 취지로 발언한 사실이 알려지면서 확산했다. 청와대는 사실무근이라며 강한 유감을 표했고, 김민석 대표는 윤리감찰단 조사 결과를 보고받은 뒤 윤리심판원 이첩을 지시했다. 윤리심판원은 당사자 소명 등 절차를 거쳐 징계 여부를 판단하며, 이르면 이번 주 결과 윤곽이 드러날 것으로 보인다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지