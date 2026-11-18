6·3 지방선거에서 46표 차로 당선된 전화식 군수가 가족과 지인 등의 위장전입 의혹으로 경찰의 압수수색을 받았다.

18일 경북경찰청에 따르면 경찰은 전날 법원으로부터 공직선거법 위반 등 혐의로 전 군수에 대한 압수수색 영장을 발부받아 전 군수의 개인 휴대전화를 압수했다.

경찰에 따르면 전 군수는 지난달 초 6·3 지방선거 때 가족과 지인 등이 위장전입을 했다는 의혹으로 고발당했다. 6·3 지방선거에 무소속으로 출마한 전 군수는 경쟁상대를 46표 차로 누르고 당선됐다.

접수된 고발장에는 지방선거를 앞두고 전 군수 친인척 등 8명이 성주군 대가면에 있는 전 군수 소유 단독주택에 허위로 주소지를 옮긴 의혹이 있다는 내용이 담겼다.

경찰은 전 군수를 공직선거법 및 주민등록법 위반 혐의로 입건해 조사를 벌여 왔다. 전 군수는 최근 경찰에 출석해 조사도 받은 것으로 확인됐다.

경찰 관계자는 “수사 중인 사안에 대해 자세한 내용은 확인해 줄 수 없다”고 말했다.

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