외로움을 가끔 느끼는 것은 치매 위험 증가와 유의한 관련이 없지만, 외로움이 장기간 지속되면 치매 위험이 38% 높아질 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 게티이미지뱅크

노년기에 외로움이 오랫동안 지속되면 치매 발생 위험이 높아질 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

일시적으로 외로움을 경험한 경우에는 치매 위험 증가가 확인되지 않아 외로움의 지속 여부가 인지 건강에 중요한 요인일 수 있다는 분석이다.

프랑스 보르도대 카미유 우브라르 박사팀은 18일 국제학술지 '노화와 정신건강'(Aging & Mental Health)에 발표한 연구에서 노년층의 외로움 경험을 8년간 조사하고 이후 20년간 치매 발생 여부를 추적한 결과, 만성적 외로움이 치매 위험 증가와 유의한 연관성을 보였다고 밝혔다.

연구팀은 1988년 시작된 노화 장기 추적연구인 파키드(Paquid) 코호트에 참여한 65세 이상 3777명을 대상으로 외로움 경험을 네 차례 조사했다. 외로움은 '지난 일주일 동안 외로움을 느꼈는가?'라는 질문으로 평가했다.

이후 외로움 경험 횟수에 따라 참가자를 세 집단으로 나눴다. 네 차례 조사에서 한 번도 외롭다고 답하지 않은 743명(48.3%)은 '외로움 없음', 한두 차례 외롭다고 답한 530명(34.4%)은 '간헐적 외로움', 세 차례 이상 답한 267명(17.3%)은 '만성적 외로움' 집단으로 분류했다.

연구팀은 이 가운데 치매가 없고 분석에 필요한 자료가 확보된 1540명을 대상으로 이후 20년간 치매 발생 여부를 추적했다. 추적 기간에 분석 대상자 중 560명(36.4%)이 치매 진단을 받았다.

집단별 치매 발생률은 만성적 외로움 집단이 49.1%(131명)로 가장 높았다. 간헐적 외로움 집단은 34.5%(183명), 외로움이 없었던 집단은 33.1%(246명)였다.

나이와 성별, 교육 수준, 거주 지역, 동거 여부, 주관적 건강 상태, 복용 약물 수, 우울 증상 등을 보정해 분석한 결과, 만성적 외로움 집단의 치매 발생 위험은 외로움이 없었던 집단보다 38% 높았다. 반면 간헐적 외로움 집단에서는 치매 위험이 유의하게 증가하지 않았다.

연구팀은 만성적 외로움에서만 유의한 치매 위험 증가가 확인됐다며 노년층의 외로움은 시간에 따라 달라질 수 있는 만큼 일시적으로 나타났다가 해소되는 경우와 장기간 지속되는 경우를 구분할 필요가 있다고 설명했다.

특히 만성적 외로움을 경험한 사람 가운데 29.6%는 배우자나 가족 등과 함께 살고 있었다. 만족스럽지 못한 인간관계나 돌봄 부담, 의미 있는 활동의 부족도 외로움을 지속시키는 요인이 될 수 있다는 게 연구팀의 설명이다. 이에 주거 형태만으로 사회적 고립 위험을 판단해서는 안 된다고 강조했다.

만성적 외로움이 인지기능 저하와 연관되는 기전으로는 스트레스와 면역 관련 반응의 장기적인 활성화에 따른 염증 발생 가능성이 제시됐다. 신체활동 부족과 불량한 식습관, 사회적 상호작용 감소 등도 영향을 미칠 수 있다고 연구팀은 설명했다.

이번 연구는 외로움을 지난 일주일에 대한 단일 질문으로 평가해 관계의 질이나 삶의 의미를 충분히 파악하지 못했다는 한계가 있다. 또한 관찰 연구인 만큼 만성적 외로움과 치매 위험 사이의 인과관계를 입증한 것은 아니다.

연구팀은 만성적 외로움에 대응하기 위한 포괄적인 접근이 필요하다며 의료기관을 통한 사회활동 참여 연계 확대, 다양한 연령층이 함께 이용할 수 있는 포용적인 공공 공간 조성, 외로움 선별검사 강화 등을 제안했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지