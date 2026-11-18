정부가 2027학년도 대학수학능력시험에서 전자기기를 이용한 부정행위 예방에 총력전을 펼치고 있는 가운데 경북에서는 74개 시험장에 총 549명의 복도감독관을 투입한다.

하지만 수험생들의 불안감은 확산하고 있으며, 정부와 일선 교육청의 대응책에 대해서는 실효성에 의문을 제기하고 있다.

지난해 임종식 경북교육감이 수능 수험생을 격려하고 있다. 경북교육청 제공

18일 경북교육청에 따르면 수험생 본인 확인과 소지품 관리를 강화하면서 ▲응시생의 가방은 시험실밖에 보관 ▲안경에 대한 매교시 전수 점검 ▲수험생 의상 내 단추, 옷깃 및 소매 등의 추가 확인 등의 조치를 취한다.

스마트안경 및 초소형 카메라 관련 부정행위 방지를 위해 ▲응시생의 가방 보관 장소를 시험실 밖으로 정해 전자기기 사용 원천 차단 ▲복도감독관 193명을 추가 배치해 전자기기를 활용한 부정행위 발생 가능성 차단 ▲불필요한 오해를 줄이고 원활한 감독 업무를 위해 장신구, 모자 등의 착용 자제 ▲단추가 있는 의복 착용을 가급적 피하도록 당부했다.

도교육청은 수험생들이 안정적인 상황에서 공정하게 시험을 치를 수 있도록 감독 교사들에게 변경된 유의사항을 정확하게 전달하고자 도내 8개 시험지구 상황실, 74개 시험장학교와 다층적 점검 체제를 통해 긴밀하게 소통하고 있다.

특히, 졸업생과 검정고시 출신자 등의 응시생들 전원에게 변경 및 추가된 유의사항을 안내 완료하고, 현재 고3 재학생들에게는 18일 수험생 예비소집시 수험표를 교부하며 꼼꼼히 재안내할 예정이다.

또한, 18일 오후에 도내 모든 시험장학교에서 진행될 감독관 사전교육을 통해 추가된 유의사항을 정확하게 전달하여 시험실 감독을 철저히 할 계획이다.

앞서, 한성숙 국무총리는 이날 서울 종로구 정부서울청사에서 ‘수능 부정행위 대응 관련 대국민 담화문’을 발표하고 세부지침을 발표했다.

하지만 수능을 앞둔 수험생들의 불안감은 극심한 분위기다.

정부가 수능을 이틀 앞두고 인공지능(AI) 기기 관련 부정행위 대책을 내놨지만 첨단기기 탐지보다 감독관 육안 점검에 의존하는 대책으로는 부정행위 우려를 해소하기 어렵다는 지적이 나온다.

정부가 발표한 수능 부정행위 대책은 ‘AI 커닝’을 막고, 적발 시 처벌을 강화한 게 골자다.

임종식 경북도교육감은 “수험생의 노력이 정당하고 공정하게 평가될 수 있는 안정된 수능 시험장 운영을 위해 경북교육청은 총력을 다할 것"이라며 "수험생이 편안하게 시험에 임할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

경북 포항시에 수능 수험생을 둔 학부모 박모씨는 "수능을 코 앞에 두고 정부가 발표한 대책에 수험생들이 극심한 불안감을 호소하고 있다"며 "특히 첨단기기를 판별할 전문성과 검사 권한을 충분히 갖추지 않은 채 감독관의 육안 점검만 강화함으로써 교사들의 불안감 또한 큰 것으로 알고있다"고 말했다.

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