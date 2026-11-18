LX하우시스가 한국ESG기준원(KCGS)의 환경·사회·지배구조(ESG) 평가에서 11년 연속 통합 A등급을 받았다.

LX하우시스는 18일 ‘2026 ESG 평가’에서 협력사 지원과 사회공헌 활동 등 사회(S) 분야의 성과를 인정받았다고 밝혔다.

LX하우시스 직원들이 아동양육시설에서 실내환경 개선 봉사활동을 펼치고 있다. LX하우시스 제공

LX하우시스는 협력사의 생산성과 품질 개선을 위해 상생협력펀드와 동반성장 상생협력기금을 운영하고 ESG 컨설팅을 제공하고 있다. 지난 11일 발표된 동반성장위원회의 동반성장지수 평가에서도 12년 연속 ‘우수’ 등급을 받았다.

중소 시공 협력사의 인력 확보를 돕는 ‘LX Z:IN 인테리어 아카데미’도 운영 중이다. 보호 아동·청소년의 거주 공간을 개보수하고 노후 어린이집의 바닥재를 교체하는 등 건축자재 사업과 연계한 사회공헌 활동도 이어가고 있다.

올해 상반기에는 S&P 글로벌의 ‘2026 지속가능성 연례보고서’에 2년 연속 이름을 올렸다. LX하우시스 관계자는 “협력사와의 동반성장과 사회공헌 활동을 인정받은 결과”라며 “앞으로도 지속가능경영을 이어가겠다”고 말했다.

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