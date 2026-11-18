중국어권 텔레그램 채널을 중심으로 인공지능(AI)을 활용한 시험 부정행위 장비와 대리 응시 서비스가 거래되는 정황이 확인됐다. 최근 논란이 된 국내 세무사 시험 수석 합격자의 부정행위 사건을 홍보에 활용하는 사례도 발견됐다.

데이터 인텔리전스 기업 S2W는 지난 16∼17일 다크웹과 텔레그램, 온라인 커뮤니티 등을 분석한 결과 이같이 나타났다고 18일 밝혔다. 조사에는 자체 사이버범죄 인텔리전스 플랫폼 ‘자비스’에 탑재된 AI 에이전트 ‘DRI’를 활용했다.

최근 국가자격시험 등에서 논란이 된 초소형 카메라 장착 스마트 안경. 연합뉴스

S2W에 따르면 중국어권 텔레그램 채널에서는 시험 부정행위 장비와 대리 응시를 광고하는 게시물이 다수 확인됐다. 조사 대상 중 가장 큰 채널의 구독자는 전날 기준 2만3000명을 넘었다. AI 기능을 탑재한 계산기와 금속 탐지기에 감지되지 않는 장비, 전파 차단 환경에서도 작동한다는 기기 등을 판매하는 글도 발견됐다. 해외 배송과 해외 시험 대리 응시를 지원한다는 광고도 있었다.

국내 세무사 시험 부정행위 사건을 이용한 홍보글도 포착됐다. 한 중국 업체는 지난 16일 텔레그램에서 자신들의 도움으로 한국 세무사 시험 수석 합격자가 나왔다고 주장했다. 한국 수험생들의 문의가 쏟아지고 있다며 한국어와 중국어로 결제 방법을 안내하기도 했다. 다만 해당 업체가 실제 부정행위에 관여했는지는 확인되지 않았다.

S2W는 판매글 상당수가 사기일 가능성이 있다고 분석했다. 기술적으로 구현하기 어려운 ‘AI 콘택트렌즈’나 ‘적발 확률 제로’ 등을 내세운 광고가 대표적이다. 다크웹에서는 장비보다 대리 응시, 성적 위조, 온라인 시험 감독 프로그램 우회 등 불법 서비스를 판매하는 게시물이 자주 확인됐다.

이재영 S2W 안보본부장은 “시험 부정행위 장비 자체는 새롭지 않으나 밖에서 답을 불러주던 공범의 자리를 생성형 AI가 대신했다는 점이 이번 사태의 핵심”이라며 “판매글 상당수가 수험생의 불안감을 이용한 사기로 보인다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지