크레버스와 중구청이 함께 진행한 체험수업 사진 (출처=에이프릴어학원)

청담어학원과 에이프릴어학원(April어학원)을 운영하는 크레버스(CREVERSE)는 서울 중구와 11월 7일 업무협약(MOU)을 체결하고, 지역 학생들의 영어교육 기회 확대와 교육격차 완화를 위한 협력에 나선다.

크레버스는 중구와 업무협약 체결을 통해 프로젝트의 첫 협약 파트너로 참여했다. 이번 협약은 서울 중구가 추진하는 ‘프리미엄학원 유치 프로젝트’의 일환으로, 교육 콘텐츠를 지역 교육시설에 도입해 학생들이 먼 지역으로 이동하지 않고도 교육 프로그램에 참여할 수 있도록 마련됐다.

특히 크레버스의 초등 영어교육 브랜드 에이프릴어학원은 이번 협력을 통해 초등 영어 교육 콘텐츠를 제공할 계획이다.

에이프릴어학원은 브랜드스탁이 조사·평가한 ‘2026 대한민국 브랜드스타’ 초등영어교육 부문에서 13년 연속 1위에 선정된 초등 영어 전문 브랜드다. 또한 한국표준협회가 주관하는 ‘2026 프리미엄브랜드지수(KS-PBI)’ 초등영어교육 부문에서도 2년 연속 1위에 선정됐다.

에이프릴어학원은 영어의 읽기·듣기·말하기·쓰기 역량뿐 아니라 사고력과 문해력, 표현력을 함께 다루는 교육과정을 운영하고 있다. 영어로 자신의 생각을 표현하고 다양한 프로젝트 활동에 참여할 수 있도록 교육과정을 구성하고 있다.

크레버스와 중구청이 함께 진행한 체험수업 사진 (출처=에이프릴어학원)

에이프릴어학원은 중구와 함께 초등학생 대상 영어체험 프로그램 ‘숲을 탐험하는 아이들’을 4주간 시범 운영했다. 중구청 소재 초등학생 50여 명이 참여한 이번 프로그램은 남산자락숲길 탐험과 놀이, 영어 표현 활동을 연계해 영어를 체험할 수 있도록 구성됐다.

특히 숲을 관찰하고 영어로 자신의 생각을 표현하는 활동부터 학부모 참여수업까지 이어지며, 교실 밖에서 영어 표현 활동을 경험할 수 있도록 프로그램을 구성했다. 중구청은 해당 프로그램이 학생과 학부모의 호응을 얻었다고 밝혔다.

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