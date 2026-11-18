경북 상주시에서 올해 국내 최대 규모인 3.6의 지진이 발생했지만, 국내 원자력발전소와 연구용 원자로 등 모든 원자로 시설의 안전에는 이상이 없는 것으로 확인됐다.

원자력안전위원회는 18일 전날 오후 11시 10분 경북 상주시 북서쪽 22㎞ 지역에서 발생한 규모 3.6 지진과 관련해 국내 모든 원자로 시설의 안전성을 확인한 결과 특이사항이 발견되지 않았다고 밝혔다.

지난 17일 오후 11시10분 경북 상주시에서 발생한 지진의 진앙. 기상청 제공

진앙에서 가장 가까운 원자로 시설은 약 54㎞ 떨어진 하나로 연구용 원자로다. 이곳에서 측정된 지진계측값은 0.0010g로 내진설계값인 0.2g을 크게 밑돌았다. 원안위 대전지역사무소가 실시한 현장 안전점검에서도 이상이 없는 것으로 확인됐다.

국내 주요 원전의 지진계측값도 낮은 수준이었다. 한빛 원전이 0.0031g로 가장 높았고, 고리 0.0012g, 한울 0.0005g, 새울과 월성은 각각 0.0003g로 측정됐다. 원안위는 이번 지진이 국내 원자로 시설의 안전성에 영향을 미치지 않은 것으로 판단했다.

기상청에 따르면 이번 지진은 17일 오후 11시 10분 17초 경북 상주시 북서쪽 22㎞ 지역의 지하 20㎞ 깊이에서 발생했다. 올해 국내에서 발생한 지진 가운데 가장 큰 규모로, 1978년 계기관측을 시작한 이후 한반도에서 발생한 지진 중 101번째로 크다.

연구용 원자로 '하나로'. 한국원자력연구원 제공

경북과 충북에서는 실내에 있는 많은 사람이 흔들림을 느끼고 그릇과 창문 등이 흔들리는 수준인 계기진도 Ⅳ가 관측됐다. 강원·세종·전북에서는 진도 Ⅲ, 경기·경남·대구·대전·전남·광주·충남에서는 진도 Ⅱ가 관측됐다.

지진 발생 직후인 17일 오후 11시 20분 기준 경북 14건, 충북 18건 등 전국에서 총 37건의 유감신고가 접수됐다. 기상청은 지진 발생 약 14초 만에 지진속보를 발표했으며, 경북과 충북 등 85개 시군구에 지진재난문자를 발송했다.

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