배우 김강우가 24년 동안 아내에게 100통이 넘는 편지를 썼다고 밝혀 눈길을 끌었다.

KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’ 방송화면 캡처

김강우는 지난 17일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘옥탑방의 문제아들’에 출연해 아내 한무영씨와의 러브스토리와 결혼 생활을 공개했다.

이날 방송에서 김숙은 김강우가 아내에게 24년 동안 쓴 편지만 100통이 넘는다며 남다른 애정 표현을 언급했다. 이에 김강우는 “최근 결혼기념일에도 아내에게 편지를 썼다”고 밝혔다. 그러나 아내는 편지를 받고도 별도의 답장을 보내지 않는다고 덧붙였다. 그는 “아내가 진짜 털털해서 리액션도 별로 없다”며 “고맙다는 말 정도 해준다”고 설명했다.

KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’ 방송화면 캡처

아내의 실용적인 성격을 보여주는 일화도 공개했다. 김강우는 연애 시절 아내에게 크리스마스카드를 받은 뒤 이듬해에도 같은 카드를 받았던 일을 떠올렸다. 처음에는 우연이라고 생각했지만, 나중에 서랍에서 전년도 카드를 꺼내 비교해 보니 디자인이 똑같았다. 알고 보니 아내가 같은 디자인의 카드 5장이 묶인 상품을 저렴하게 구매했던 것이다.

김강우는 “5장 묶음이 싸서 샀다고 하더라”고 전해 웃음을 자아냈다. 이를 들은 김종국은 오히려 김강우 아내의 알뜰한 소비 습관에 공감했다.

두 사람의 인연은 김강우가 배우로 데뷔하기 직전 시작됐다. 그는 지인의 소개로 아내를 처음 만났으며, 당시 자신은 배우로서 아직 알려지지 않은 상태였다고 회상했다. 영화 ‘해안선’을 촬영하던 시기였고, 그해 크리스마스에 아내가 해당 영화의 DVD를 선물해준 일도 기억에 남는다고 했다.

KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’ 방송화면 캡처

김강우는 “연애 기간과 결혼 생활을 합쳐 24년째 함께하고 있지만, 지금도 아내와 시간을 보내는 것이 가장 즐겁다”고 밝혔다. 김숙은 과거 김강우에게 누구와 가장 친하냐고 물었을 때 아내라고 답했던 일화를 소개했다. 김강우는 “지금도 아내가 제일 재미있다”며 변함없는 애정을 드러냈다.

한편 김강우는 2010년 배우 한혜진의 언니인 한무영씨와 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다.

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