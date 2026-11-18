배우 김혜윤이 대학 입시에서 탈락한 뒤 눈물을 쏟았다가 어머니의 현실적인 반응에 정신을 차렸다는 일화를 밝혔다.

김혜윤은 지난 17일 공개된 유튜브 채널 ‘TEO 테오’의 웹예능 ‘살롱드립’에 배우 장나라와 함께 출연해 대학 입시 당시 겪었던 일을 털어놨다.

유튜브 채널 ‘TEO 테오’ 캡처

이날 김혜윤은 평소 감정을 잘 드러내지 않고 눈물도 많지 않은 편이라고 설명했다. 그러나 대학 입시를 준비하던 시절에는 달랐다. 당시 두 대학의 1차 전형에 합격했지만, 이후 한 곳에서 불합격 통보를 받았다. 나머지 한 곳의 결과도 알 수 없는 상황이었다.

김혜윤은 “그때 거실에서 오열했다”며 “당시 가장 간절했던 것이 대학 입시였기 때문”이라고 회상했다. 마침 외출했다 돌아온 어머니는 거실에서 울고 있는 딸에게 무슨 일이냐고 물었다. 김혜윤이 “대학에 떨어졌다”고 답했다.

이후 어머니가 꺼낸 말은 예상 밖이었다. 김혜윤은 어머니가 위로 대신 “그러면 수능 봐야겠네. 문제집 펴”라고 말했다고 전했다. 이미 끝난 결과를 붙잡고 울기보다는 당장 앞으로 닥친 다음 일을 준비하라는 뜻이었다. 다음 기회를 위해 움직여야 한다는 현실적인 판단이 담긴 말이었다.

어머니의 단호한 한마디에 김혜윤도 울음을 멈췄다. 그는 “그 말을 듣고 ‘그렇지, 이렇게 울어서 해결될 게 없지’라는 생각이 들었다”고 말했다.

유튜브 채널 ‘TEO 테오’ 캡처

김혜윤은 평소 잘 울지 않는 성격을 가지게 된 데에는 어린 시절 언니의 영향도 있었다고 밝혔다. 그는 어릴 때 억울한 일이 생기면 언니에게 울면서 하소연하곤 했는데, 언니가 “무슨 말인지 하나도 못 알아듣겠으니 울음을 그치고 이야기하라”고 했다고 설명했다.

이후 김혜윤은 “힘든 일이 생겨도 우는 시간을 짧게 가져야겠다고 생각했다”며 “울어도 해결되는 건 없다”고 말했다.

한편 김혜윤은 장나라와 함께 SBS 새 금토드라마 ‘굿파트너2’ 출연을 앞두고 있다.

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