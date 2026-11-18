정부가 육군사관학교를 충청권으로 이전하고, 대전 자운대에 통합 국군사관학교를 설립하기로 했다. 국군사관학교에서 1학년과 4학년을 교육하고, 2학년과 3학년은 각 군 주도로 교육하는 ‘1+2+1’ 교육 방식도 도입한다.

18일 국방부와 더불어민주당은 이 같은 내용을 담은 국군사관학교 창설 기본계획 수정안을 발표했다. 더불어민주당 김병주 의원은 “급변하는 안보 환경과 인구 절벽이라는 시대적 과제에 선제적으로 대응하고 군의 첨단화, 과학화를 선도할 국방 인재 양성이 더 이상 미룰 수 없는 시대적 소명이라는 점에 깊이 공감했다”고 밝혔다.

강신철 국방부 장관이 18일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 미래 정예장교 양성, 국군사관학교 창설방안 당정협의에서 발언하고 있다. 뉴시스

수정안에 따르면 육군사관학교는 서울 노원구에서 충청권으로 이전한다. 해군사관학교와 공군사관학교는 각각 경남 진해와 충북 청주의 기존 시설을 활용하기로 했다. 자운대에는 통합교육을 담당하는 국군사관학교 본교와 과학기술전략 등을 가르치는 석사 과정 대학원이 들어선다. 김 의원은 육사 이전 배경에 대해 “이미 서울에 있는 육군사관학교는 그 주변 훈련장이라든가 이런 데가 다 개발됐다”며 “가급적 효율적으로 운영하기 위해 국군사관학교가 있는 가까운 지역인 충청권에서 부지를 선정할 예정”이라고 설명했다.

교육 방식도 바뀐다. 당정은 통합교육과 각 군별 전문교육을 결합한 이른바 ‘1+2+1’ 교육체계를 도입하기로 했다. 자운대에 설치되는 국군사관학교 본교에서 육·해·공군 사관생도들이 입학 첫해인 1학년과 졸업 전인 4학년에 함께 교육받도록 했다. 2·3학년에는 각 군 사관학교로 돌아가 군별 특성에 맞는 전문교육과 군사훈련을 받는다.

국군사관학교 생도 선발은 군별로 하되, 새 교육체계는 2029학년도 신입생부터 적용한다.

강신철 국방부 장관은 “각 군 특성과 합동역량을 함께 강화하고, 사관학교 경쟁력을 한층 향상시켜 미래전에 보다 적합한 장교 양성 체계를 만들기 위해 기존 계획을 보완한 이번 수정안을 준비했다”고 밝혔다.

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