미국 육군의 ‘1인자’ 참모총장 자리가 7개월째 공석인 가운데 도널드 트럼프 대통령이 결국 크리스토퍼 라네브(59·대장) 현 육군참모차장을 차기 총장 후보자로 낙점했다. 수개월간 참모총장 직무대행을 맡아 육군을 이끌어 온 라네브 대장 말고는 대안이 없다고 여긴 듯하다. 다만 임명 동의권을 쥔 연방의회 상원의 공화당 의원들이 “라네브는 4성장군으로 경험이 아직 일천하다”며 난색을 표해 인준 여부는 알 수 없다.

라네브 장군은 중장 시절 주한미군 8군 사령관을 지내 미군에서 대표적인 ‘지한파’(知韓派) 장성으로 꼽힌다.

현재 미국 육군참모총장 직무대행을 맡고 있는 크리스토퍼 라네브 참모차장(대장)이 미 의회에 출석해 증언하는 모습. 도널드 트럼프 대통령은 그를 차기 육참총장 후보자로 정식 지명했다. AP연합뉴스

17일(현지시간) 미 언론 보도에 따르면 백악관은 전날 라네브 장군의 육군참모총장 임명 동의안을 의회에 제출했다. 미국에서 합참의장이나 각군 참모총장 같은 고위 장성들은 반드시 상원의 인준을 받아야만 임명이 가능하다. 미 전쟁부(옛 국방부)는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “라네브 장군은 육군 경력 내내 탁월한 지휘 경험을 쌓은 뛰어난 지도자”라며 “차기 육참총장으로서 그보다 더 적합한 인물을 떠올릴 수 없다”고 밝혔다.

라네브 장군은 올해 2월 중장에서 대장으로 진급하며 육참차장에 기용됐다. 이후 4월 당시 랜디 조지 육참총장이 전격 경질되며 현재까지 7개월가량 총장 직무대행을 겸하고 있다.

문제는 4성장군 대열에 합류하고 겨우 9개월 남짓 지난 라네브 장군에게 육군 조직 전체를 총괄하는 중책을 선뜻 맡길 수 있느냐 하는 것이다. 실제로 미군 내부에는 ‘4성 계급장을 달고 최소 18개월은 복무한 뒤에야 비로소 각군 참모총장 직무 수행이 가능하다’는 일종의 불문율이 존재해 왔다. 비록 여당이지만 공화당 상원의원들이 라네브 장군의 육참총장 발탁에 부정적인 이유다.

하물며 야당으로서 트럼프에 비판적인 민주당 상원의원들은 말할 것도 없다. 그러니 라네브 장군이 상원 인준을 받아 미 육군 1인자 지위에 오를 수 있을지 현재로선 미지수라고 하겠다.

라네브 장군은 미 육사(웨스트포인트) 출신이 아니다. 애리조나 주립대 시절 학군단(ROTC) 과정을 수료하고 1990년 졸업과 함께 육군 소위로 임관했다. 9·11 참사 후 미국이 ‘테러와의 전쟁’을 주도하며 벌어진 아프가니스탄 전쟁(2001), 이라크 전쟁(2003) 등에 참전해 실전 경험을 쌓고 전공도 세웠다. 능력을 인정받아 소장 시절 미군 전체를 통틀어 ‘최고 정예 부대’로 꼽히는 제82공수사단 사단장을 역임했다.

중장으로 진급한 뒤로는 2024년 4월 주한미군 8군 사령관 겸 한미연합군사령부 참모장에 임명됐다. 그러다가 트럼프 2기 행정부 출범 직후인 2025년 4월 트럼프의 핵심 측근인 피트 헤그세스 전쟁부 장관이 그를 장관 선임 군사보좌관으로 지목해 수도 워싱턴으로 불러들였다. 헤그세스는 라네브 장군을 일찌감치 차기 육참총장으로 내정하고 트럼프 재가도 얻어낸 것으로 알려져 있다. 트럼프는 라네브 장군 얼굴만 보고 “전쟁 영화에 나오는 위대한 장군처럼 생겼다”며 호감을 보였다는 후문이다.

라네브 장군은 1년이 좀 넘는 한국 근무 기간 ‘파이트 투나잇’(Fight Tonight·오늘 밤 싸워도 이긴다)의 정신에 입각해 동맹인 한국군과 함께 전투 준비 태세 향상에 주력했다는 평가를 받는다. 한미동맹재단(회장 임호영)과 한미동맹친선협회(회장 우현의)는 이임하는 라네브 장군에게 ‘라도수’(羅導秀)라는 한국식 이름을 증정하기도 했다.

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