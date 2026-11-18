넷플릭스 두뇌 서바이벌 예능 ‘데블스 플랜3’에 출연한 정현규가 게임 도중 공황 증세를 보여 중도 하차했다.

17일 공개된 넷플릭스 오리지널 예능 ‘데블스 플랜: 데드 어게인’ 8회에서는 정현규가 게임 도중 갑작스럽게 공황 증세를 보이는 모습이 공개됐다.

정현규는 이날 진행된 감옥 매치에서 자신의 차례가 되자 손을 떨고 과호흡 증상을 보였고, 결국 자리에 주저앉았다. 상황이 심각해지자 게임이 중단됐고 현장 의료진이 투입돼 응급조치를 했다.

제작진은 방송 자막을 통해 “정현규씨는 게임 도중 갑작스러운 공황 증상으로 인해 현장 의료진의 조치를 받았다”며 “경기 재개를 위해 거듭 노력했지만 빠른 회복을 위해서는 온전한 휴식이 필요하다고 판단해 프로그램에서 하차하기로 결정했다”고 밝혔다.

정현규 인스타그램 캡처

정현규는 이후 인터뷰에서 지난 시즌 출연 이후 겪었던 심리적 어려움을 공개했다. 그는 “지난 시즌 많이 미움받고 한동안 우울증과 공황장애를 앓았다”며 “극복했다고 생각했는데 막상 현장에 오니 같은 세트장에서 스스로에 대한 스트레스를 받았다”고 설명했다. 이어 “그게 점차 쌓이다가 감옥 매치 순간에 지난 기억이 겹치면서 폭발했던 것 같다”고 덧붙였다.

시즌3 출연을 결정하기까지 고민도 많았다고 밝혔다. 그는 “안 좋은 트라우마가 있더라도 게임하는 게 즐겁고, 최선을 다하면 괜찮을 것이라고 생각했는데 안 괜찮더라”고 말했다. 이어 “내 상태가 그랬던 것 또한 나의 일부니까 받아들이려고 한다”며 “지금은 푹 쉬었고 건강한 모습으로 지내고 있다”고 덧붙였다.

앞서 정현규는 2025년 공개된 ‘데블스 플랜2: 데스룸’에서 우승해 상금 3억8000만원을 차지했다. 그러나 우승 과정에서 보여준 공격적인 전략과 다른 출연자들을 대하는 태도 등을 놓고 시청자들의 비판이 이어졌다.

그는 지난 5일 열린 시즌3 제작발표회에서도 전 시즌을 돌아보며 “수단과 방법을 가리지 않고 우승만 하면 되는 줄 알았다”며 “어리숙한 면 때문에 시청자분들께 해를 끼친 점을 반성하고 있다”고 밝힌 바 있다.

‘데블스 플랜: 데드 어게인’은 총 16명의 참가자가 두뇌 게임과 전략 대결을 펼치는 서바이벌 프로그램이다.

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