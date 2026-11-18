정부가 육군사관학교를 충청권으로 이전하고 해군·공군사관학교는 기존 위치를 활용하는 방향으로 국군사관학교 창설 계획을 수정했다.

국방부는 18일 더불어민주당과의 당정 협의회에서 이 같은 내용의 국군사관학교 창설 기본계획 수정안을 보고했다.

강신철 국방부 장관이 18일 국회 의원회관에서 열린 국군사관학교 창설방안 당정협의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

당초 정부는 육·해·공군 사관학교를 통합한 4년제 국군사관학교를 대전 자운대에 설립할 계획이었다. 그러나 수정안에서는 육사만 충청권으로 이전하고 해사와 공사는 현 위치를 유지하되, 각 군 사관학교를 국군사관학교의 학부 개념으로 운영하기로 했다.

대전 자운대에는 통합교육을 담당할 국군사관학교 본교와 과학기술전략 등 석사과정 교육을 위한 대학원이 들어선다.

교육과정에는 1학년과 4학년을 국군사관학교에서 통합교육하고, 2학년과 3학년은 각 군이 주도해 교육하는 ‘1+2+1’ 방식이 도입된다.

당정은 국군사관학교 생도 선발과 관련한 수험생과 학부모의 혼란이 없도록 2029년부터 새로운 교육 체계에 따라 신입 생도를 선발할 계획이다.

그전까지는 현재처럼 각 군 사관학교별로 생도를 뽑는다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지