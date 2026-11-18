정부가 육군사관학교를 충청권으로 이전하고 해군·공군사관학교는 기존 위치를 활용하는 방향으로 국군사관학교 창설 계획을 수정했다.
국방부는 18일 더불어민주당과의 당정 협의회에서 이 같은 내용의 국군사관학교 창설 기본계획 수정안을 보고했다.
당초 정부는 육·해·공군 사관학교를 통합한 4년제 국군사관학교를 대전 자운대에 설립할 계획이었다. 그러나 수정안에서는 육사만 충청권으로 이전하고 해사와 공사는 현 위치를 유지하되, 각 군 사관학교를 국군사관학교의 학부 개념으로 운영하기로 했다.
대전 자운대에는 통합교육을 담당할 국군사관학교 본교와 과학기술전략 등 석사과정 교육을 위한 대학원이 들어선다.
교육과정에는 1학년과 4학년을 국군사관학교에서 통합교육하고, 2학년과 3학년은 각 군이 주도해 교육하는 ‘1+2+1’ 방식이 도입된다.
당정은 국군사관학교 생도 선발과 관련한 수험생과 학부모의 혼란이 없도록 2029년부터 새로운 교육 체계에 따라 신입 생도를 선발할 계획이다.
그전까지는 현재처럼 각 군 사관학교별로 생도를 뽑는다.
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