“성탄절을 하루 앞둔 24일 서울 중구 명동거리가 전야를 즐기기 위해 나온 1만여 인파로 크게 붐볐다.”

“명동과 을지로 등 도심 주변은 자정까지 극심한 교통혼잡을 빚었고, 연말을 맞아 백화점 등의 바겐세일 현장에는 크리스마스 선물을 고르려는 시민들이 모여들었다.”

1990년대 초중반 언론은 크리스마스 이브의 명동 풍경을 이처럼 보도했다.

지난 17일 서울지하철 4호선 명동역. 김동환 기자

특히 1999년 12월 크리스마스에는 ‘20세기 마지막을 장식할 크리스마스를 앞두고 IMF로 위축된 가슴을 펴듯 성탄 전야를 즐기려는 시민들로 활기를 띠었다’는 내용이 전해지기도 했다.

1990년대 초반 1만여 인파가 몰렸다고 알려진 명동은 1999년 크리스마스 이브에는 10만여명이 모여 연말과 크리스마스라는 특수성을 즐기고픈 이들의 욕구가 얼마나 컸는가를 짐작하게 했다.

오늘날 외국인 관광객들이 붐비는 명소 중 한 곳인 명동은 이처럼 오래전부터 크리스마스 하면 떠올리는 서울 시내의 대표적인 방문지였다.

명동의 상징성은 시간이 흐르면서 더욱 커졌다. 과거에는 크리스마스 선물을 사거나 연인·친구와 함께 전야를 보내려는 시민들이 주된 방문객이었다면, 이제는 한국을 찾은 외국인 관광객들에게도 빼놓을 수 없는 관광 코스가 됐다.

18일 서울시 외래관광객 실태조사에 따르면 명동은 2018년과 2019년 서울을 찾은 외국인 관광객이 가장 많이 방문한 지역이었고, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹 이후 관광 수요가 회복된 2023년과 2024년에도 1위 자리를 지켰다. 2024년에는 서울을 찾은 외국인 관광객의 85.4%가 명동을 방문한 것으로 조사됐다.

명동은 일찍이 관광지로서의 제도적 기반도 갖췄다.

명동을 포함해 남대문·북창동·다동·무교동 일대는 2000년 3월 관광특구로 지정됐다. 쇼핑과 음식, 문화·예술을 한데 즐길 수 있는 도심 관광지로 자리 잡으면서 국내외 방문객의 발길이 이어졌다.

최근에는 화장품과 패션 매장, 길거리 음식 등이 외국인 관광객을 끌어들이는 주요 콘텐츠로 자리 잡았다. 단순히 물건을 사고파는 상권을 넘어 한국의 소비문화와 일상을 경험하는 곳이 됐다.

2008년 11월29일의 서울 중구 명동 풍경. 뉴시스

명동의 크리스마스 풍경에는 또 다른 변화가 더해졌다.

롯데백화점 본점과 신세계백화점 본점이 선보이는 대형 크리스마스 장식과 미디어파사드가 대표적이다.

농구코트 3~4개 크기에 해당하는 화면을 백화점 외벽에 설치해 화려한 영상을 선보이고, 건물 앞에는 대형 트리와 조형물 등을 놓아 방문객의 시선을 사로잡는다. 온라인 커뮤니티 등에서는 ‘미디어파사드를 보려고 명동을 찾는다’는 글까지 눈에 띈다.

명동 일대는 2023년 12월 ‘제2기 옥외광고물 자유표시구역’으로 지정됐다.

서울 중구는 이 일대에 ‘명동스퀘어’라는 이름을 붙이고 뉴욕 타임스스퀘어, 런던 피카딜리 서커스와 같은 디지털 미디어 공간으로 조성하는 사업을 추진해왔다. 상업 광고와 문화 콘텐츠, 미디어아트가 어우러지는 공간으로 거듭나려는 시도다.

지난 17일 서울 중구 명동의 롯데백화점 본점 영플라자 외벽에 대형 미디어 영상이 송출되고 있다. 김동환 기자

수십 년 전 크리스마스 선물을 고르거나 친구들과 거리를 거닐기 위해 모여들었던 명동은 세계 각국에서 온 관광객들로 붐비는 명소가 됐다.

화려한 조명과 대형 영상, 거리 곳곳의 크리스마스 장식까지 더해진 명동은 세월이 흘러도 크리스마스 하면 가장 먼저 떠오르는 서울의 명소 중 하나로 남을 것으로 보인다.

유통업계 한 관계자는 “명동은 국내 소비자뿐 아니라 외국인 관광객까지 다양한 방문객이 찾는 서울의 대표적인 상권이자 관광 명소라는 점에서 상징성이 크다”고 짚었다.

이어 “크리스마스와 연말에는 백화점의 볼거리가 명동 전체의 방문 수요를 끌어올리는 만큼 유통업계에서도 중요한 마케팅 공간으로 보고 있다”고 말했다.

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