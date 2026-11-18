대형 축제나 공연을 앞두고 숙박업소가 기존 예약을 일방적으로 취소하면 계약금을 돌려주고 총요금의 200%를 배상하도록 하는 기준이 추진된다. 행사 수요를 노려 예약을 취소한 뒤 값을 올려 되파는 영업으로 소비자 피해가 잇따르자 보상 기준을 강화하는 것이다.

18일 공정거래위원회에 따르면 숙박업, 장기 물품대여서비스업, 철도, 요가·필라테스 등 4개 품목의 소비자분쟁해결기준 개정안이 12월 3일까지 행정예고된다.

지난 16일 공개된 개정안은 지역축제·공연·체육행사가 열리는 지방자치단체에서 행사계획이 발표된 뒤 숙박업소가 정당한 사유 없이 예약을 해제하면 계약금을 돌려주고 총요금의 200%를 배상하도록 했다.

예컨대 20만원짜리 객실을 예약했다면 계약금을 돌려받고 40만원을 배상받는다. 현행 숙박업 기준에는 이런 유형을 따로 다루는 항목이 없었다. 공정위는 행정예고 기간에 들어온 이해관계자 의견을 검토한 뒤 전원회의 의결 등을 거쳐 개정안을 확정·시행한다는 계획이다.

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◆ 5000명 넘게 몰리는 축제·공연이 기준

배상 대상이 되는 행사는 ‘재난 및 안전관리 기본법 시행령’이 다중운집 예방조치 대상으로 정한 것이다. 순간 최대 인원이 5000명 이상으로 예상되는 지역축제, 공연, 체육행사가 여기에 해당한다.

행사계획이 발표되기 전에 취소됐거나 행사가 열리는 지자체 밖의 숙소라면 이 배상 기준이 적용되지 않는다.

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◆ 초과예약 취소는 ‘24시간 안 통보’가 갈림길

개정안은 숙박업소가 예약을 해제할 수 있는 정당한 사유도 세 가지로 한정했다. △예약일에 숙박시설 전체를 영업할 수 없는 사정이 있는 경우 △객실 하자 등으로 예약 객실을 쓸 수 없고 동급 잔여 객실도 없으며 실제로 그날 해당 객실을 숙박에 쓰지 않은 경우 △초과예약으로 숙박을 제공하기 어려운 경우다.

다만 초과예약은 업소가 그 사실을 안 때부터 24시간 안에 소비자에게 알리거나 동급 대체 숙소를 내주는 등 피해 보전을 게을리하지 않았을 때만 정당한 사유로 인정된다. 취소 통보를 받은 시점과 사유가 배상 여부를 가르게 된다.

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◆ 부산 공연 땐 ‘초과예약’ 핑계로 취소 뒤 6배 넘게 받아

이번 개정은 지난 6월 방탄소년단(BTS) 부산 공연을 앞두고 불거진 숙박 예약 취소 사태가 계기가 됐다. 당시 일부 숙박업소가 초과예약을 이유로 기존 예약을 취소한 뒤 객실을 평소보다 훨씬 비싼 값에 다시 팔았다.

부산경찰청 반부패경제범죄수사대는 지난 4일 이 공연을 앞두고 고객에게 ‘초과예약이 발생했다’며 예약을 취소하게 한 뒤 객실을 정상가의 6배 이상인 1박 50만∼60만원에 되판 혐의(사기)로 부산진구의 한 숙박업소 관리직원 50대 A씨를 불구속 송치했다고 밝혔다.

경찰은 이 사건이 처벌로 이어지면 이런 바가지 영업이 행정처분이 아닌 형사처분을 받는 첫 사례가 될 것으로 보고 있다.

◆ 열차 지연 배상, 90분·120분 구간 생긴다

열차 지연 배상 기준도 세분화된다. 지금은 60분 이상 늦으면 지연 시간과 관계없이 운임의 50%를 배상하지만, 개정안은 60분 이상 90분 미만은 50%, 90분 이상 120분 미만은 75%, 120분 이상은 운임 전액을 배상하도록 했다.

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고속열차와 일반열차에 같은 기준이 적용되며, 20분 이상 40분 미만(12.5%)과 40분 이상 60분 미만(25%) 지연 배상률은 그대로다. 환급은 승차일로부터 1년 안에 받을 수 있다. 지난 9월 1일 고속철도 통합에 따라 바뀐 여객운송약관을 반영한 것이다.

이밖에 가전제품 구독처럼 물품을 오래 빌려 쓰는 서비스에서 계약기간 안에 부품이 단종돼 서비스 제공이나 소유권 이전이 불가능해지면 소비자가 구제 방법을 고를 수 있게 된다. 지금은 사업자 귀책으로 계약이 해지될 때 손해배상금 지급만 규정돼 있다.

개정안은 소비자가 해지를 원하면 사업자가 등록비 상당의 손해배상금을 돌려주고, 소비자는 실제 쓴 기간만큼 월 임대료를 정산하도록 했다. 계약을 이어가길 원하면 동급 유사 제품으로 교환받고, 쓰지 못한 기간의 사용료는 면제받는다.

요가·필라테스 품목도 새로 생긴다. 지난 7월 16일 제정된 표준약관을 반영해 위약금을 이용료의 10분의 1로 정했다. 사업자 탓으로 계약이 해지되면 남은 이용료에 위약금을 더해 돌려주고, 소비자 사정으로 해지하면 남은 이용료에서 위약금을 뺀 금액을 환급한다. 이용료에는 계약금·입회금·가입비가 포함되고 보증금은 빠진다.

한편 소비자분쟁해결기준은 소비자기본법에 따라 분쟁 당사자 사이에 별도 의사표시가 없을 때 적용되는 합의·권고 기준으로, 법적 강제력은 없다. 다만 1985년 처음 만들어져 현재 147개 업종에 운영되고 있으며, 대다수 사업자가 교환·환불 내규를 정할 때 이 기준을 활용한다고 공정위는 설명했다.

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