전남광주통합특별시가 정부의 제약바이오 중소벤처기업 육성 정책에 맞춰 지역 유망기업 발굴과 사업 참여 지원에 나선다.

전남광주시는 중소벤처기업부와 보건복지부가 추진하는 ‘K-제약바이오 프론티어기업 육성 방안’에 대응해 지역 바이오기업을 대상으로 정책 홍보와 맞춤형 컨설팅을 추진한다고 18일 밝혔다.

2025년 제1회 바이오헬스 WEEK. 전남광주시 제공

정부는 성장 잠재력을 갖춘 제약바이오 중소벤처기업을 매년 50개사씩 선정해 2030년까지 총 200개사를 집중 육성할 계획이다. 분야별로는 신약개발 20개사, 의료기기·디지털헬스 20개사, 바이오소재·생산기술 10개사를 선정한다.

선정 기업에는 전담 전문가를 연계해 성장 전략을 수립하고, 2년간 연구개발(R&D)과 임상, 사업화를 맞춤형으로 지원한다. 성과평가를 통과한 우수기업에는 3년간 투자와 글로벌 진출을 추가 지원한다.

R&D 전담은행을 통해 3년간 600억원 규모의 투자와 900억원 규모의 사업화 보증도 연계한다. 후보물질 발굴부터 임상, 사업화와 해외시장 진출까지 기업의 성장 전 주기를 지원하는 방식이다.

통합특별시는 오는 19일 여수에서 열리는 ‘제2회 전남광주 바이오헬스 WEEK 2026’에서 지역 기업을 대상으로 정부 육성 정책을 안내하고 참여를 독려할 예정이다.

정부의 세부 사업공고와 선정 기준이 확정되면 전남바이오진흥원 등 유관기관과 협력해 기업별 신청 자격과 참여 가능성을 검토하고, 사업신청서 작성부터 선정평가 대비까지 맞춤형 컨설팅을 지원할 계획이다.

서형빈 전남광주시 산업혁신국장은 “지역 바이오기업의 우수 기술이 연구개발에 머무르지 않고 사업화와 글로벌 시장 진출로 이어지도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지