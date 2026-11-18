17일 경북 칠곡군 석적고에서 열린 ''수능 출정식''에서 고3 수험생들이 후배들의 응원을 받으며 이동하고 있다. 칠곡=연합뉴스

2027학년도 대학수학능력시험(이하 수능)이 하루 앞으로 다가왔다. 수험생들이 그동안 쌓아온 실력을 시험 당일 충분히 발휘하려면 마지막까지 무리하게 공부하기보다 수면과 식사, 심리 상태 등을 관리해 최상의 컨디션을 유지해야 한다.

특히 큰 시험을 앞두고 긴장과 압박감이 커지면 잠을 설치거나 평소와 다른 신체 증상이 나타날 수 있다. 시험 당일 집중력을 유지하기 위해서는 수능 전날부터 충분한 휴식을 취하고 숙면을 확보하는 데 신경 써야 한다.

18일 관련 업계에 따르면 수험생들은 수능 당일 이동 시간과 교통 혼잡 등 예상치 못한 상황에 대비해 평소보다 일찍 기상할 수 있도록 수면 시간을 조절하는 것이 좋다. 시험장까지 이동하는 데 필요한 시간을 고려해 기상 시각을 정하고, 이에 맞춰 잠자리에 드는 것이 바람직하다.

일반적으로 성인은 하루 7~8시간의 수면이 권장되는 만큼 충분한 수면 시간을 확보해야 한다. 늦은 시간까지 공부하거나 카페인을 과도하게 섭취하면 잠들기 어려워지고 숙면을 방해할 수 있어 피하는 것이 좋다. 충분한 수면은 시험 당일 집중력과 인지 기능을 유지하는 데 도움이 된다.

식사와 수분 섭취에도 신경 써야 한다. 물을 충분히 마셔 수분을 보충하되, 잠들기 직전에는 과도한 수분 섭취를 피하는 것이 좋다. 야식이나 맵고 기름진 음식 등 자극적인 식사는 소화 불편이나 배탈을 유발할 수 있으므로 삼가고, 저녁에는 평소 먹던 음식 중 소화가 잘되는 메뉴를 선택하는 것이 바람직하다.

심리적 안정을 유지하는 것도 중요하다. 수능 전날에는 사회관계망서비스(SNS)나 뉴스 등 불안과 긴장을 키울 수 있는 정보에 지나치게 노출되지 않도록 주의해야 한다. 시험 결과나 주변의 기대에 지나치게 신경 쓰기보다 지금까지 준비한 내용을 믿고 마음을 차분하게 유지하는 것이 도움이 된다.

숙면을 위해서는 잠자리에 들기 전 수면 환경을 정돈하는 것도 필요하다. 실내 온도를 쾌적하게 유지하고 빛과 소음을 줄여 편안하게 잠들 수 있는 환경을 조성해야 한다. 방이 밝다면 암막 커튼이나 수면안대를 활용하고, 기온 변화에 대비해 적절한 침구와 수면양말 등을 준비하는 것도 방법이다.

수능 전날에는 새로운 공부 계획을 무리하게 세우기보다 평소 생활 리듬을 유지하면서 몸과 마음을 편안하게 하는 데 집중해야 한다. 마지막까지 컨디션을 관리해 시험 당일 준비한 실력을 충분히 발휘하는 것이 중요하다.

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