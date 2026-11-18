새우깡은 티셔츠가 되고, 케챂은 후드티가 됐다. 빼빼로를 새긴 옷과 과자 모양의 열쇠고리도 등장했다. 식품업체들이 수십 년간 판매해 온 인기 제품을 패션과 생활용품으로 바꾸며 젊은 소비자 공략에 나서고 있다.

농심 제공

18일 유통업계에 따르면 농심은 새우깡 출시 55주년을 맞아 패션 플랫폼 무신사의 자체 브랜드(PB) 무신사 스탠다드와 협업한다. 오뚜기와 롯데웰푸드 역시 대표 식품 브랜드를 활용한 의류와 굿즈를 잇달아 선보였다. 소비자가 제품을 구매하는 데서 그치지 않고 브랜드를 입거나 소장하도록 만드는 마케팅이다.

농심은 오는 27일부터 무신사 스탠다드 서울숲점과 명동중앙점에서 농심 스낵 디자인을 활용한 커스텀 티셔츠 서비스를 선보인다. 새우깡을 비롯해 포테토칩, 빵부장, 바나나킥 등 친숙한 과자 브랜드가 티셔츠 디자인으로 등장한다.

소비자는 매장에 설치된 태블릿에서 티셔츠와 그래픽 디자인을 직접 선택하고 조합할 수 있다. 농심 스낵 디자인을 활용해 만들 수 있는 조합은 총 99가지다.

이번 협업은 새우깡 출시 55주년을 기념하는 동시에 오랫동안 소비자에게 익숙했던 과자 브랜드를 패션 아이템으로 재해석했다는 점에서 눈길을 끈다. 기존 새우깡을 알고 있는 중장년층뿐 아니라 자신의 취향을 옷과 소품으로 표현하는 젊은 소비자까지 접점을 넓히려는 시도다.

무신사 스탠다드는 앞서 지난 9월 명동중앙점 개점과 함께 소비자가 직접 티셔츠를 꾸미는 '무탠꾸' 서비스를 선보였다. 서울시와 협업해 서울의 도시브랜드와 캐릭터, 주요 명소를 담은 30종의 스탬프를 제공하기도 했다. 이번 농심 협업은 이러한 개인 맞춤형 제작 서비스를 식품 브랜드로 확대한 사례다.

오뚜기도 올해 대표 장수 브랜드를 의류로 선보였다. 지난 8월 오뚜기 케챂 출시 55주년을 맞아 패션 브랜드 아이앱 스튜디오(IAB STUDIO)와 협업한 의류·굿즈 컬렉션을 공개했다.

협업 상품은 케챂 티셔츠와 마요네스 티셔츠, 케챂 집업 후드, 케챂 사인 스웨트셔츠, 케챂 파우치 등 5종이다. 식탁에서 익숙한 케챂과 마요네스 브랜드를 옷과 소품 디자인에 활용했다. 오뚜기몰에서 구매 응모를 진행하고 서울 강남구 복합식문화공간 롤리폴리 큐브에는 제품과 화보를 전시했다.

오뚜기와 아이앱 스튜디오의 만남은 처음이 아니다. 2022년에는 오뚜기 마요네스 출시 50주년을 기념한 협업 컬렉션을 선보였다. 장수 제품의 출시 기념일을 패션 상품으로 연결하는 전략을 이어온 셈이다.

지난해 4월에는 스포츠 브랜드 HDEX와 손잡고 '3분' 브랜드를 활용한 운동복도 출시했다. 반소매 티셔츠와 민소매 상의, 모자, 반바지 등 6종으로 구성했다. 간편식 브랜드의 이름과 색상을 운동복에 적용하면서 식품 브랜드의 활용 범위를 넓혔다.

롯데웰푸드는 빼빼로를 패션과 생활용품으로 확장했다. 2024년 여성 영캐주얼 브랜드 랩(LAP)과 협업해 빼빼로 디자인을 활용한 의류와 모자 등 7종의 한정판 상품을 출시했다. 빼빼로의 제품 이미지를 패션 브랜드의 디자인과 결합해 10·20대 소비자를 겨냥했다.

올해는 수공예 플랫폼 아이디어스와 협업해 굿즈 종류를 늘렸다. 지난달 공개한 상품에는 빼빼로 책갈피와 카드지갑, 가나 초콜릿 모양의 키링, 짱셔요 향수, 롯샌 거울 키링 등이 포함됐다.

이번 협업에는 빼빼로와 가나, 짱셔요, 찰떡파이, 롯샌, 칙촉 등 6개 브랜드가 활용됐다. 지난 5월 첫 협업에 이어 두 번째로 진행한 것으로, 소비자에게 익숙한 과자의 모양과 색상을 일상에서 사용하는 물건에 적용했다.

식품업체들이 패션과 굿즈에 주목하는 배경에는 브랜드를 소비자 일상에 더 자주 노출하려는 전략이 있다. 식품은 먹고 나면 사라지지만 티셔츠와 가방, 키링 등은 구매 이후에도 계속 사용할 수 있다. 소비자가 직접 디자인을 고르거나 한정판 상품을 소장하는 과정 자체가 새로운 브랜드 경험이 된다.

특히 새우깡과 오뚜기 케챂처럼 출시된 지 반세기가 넘은 제품은 높은 인지도가 강점이다. 업체들은 기존 포장 디자인과 제품 이름을 크게 바꾸지 않고도 패션 상품에 활용할 수 있다. 오래된 브랜드를 젊은 소비자에게 다시 알릴 수 있는 방법인 셈이다.

식품업계의 협업 경쟁이 일회성 이벤트에 그칠지, 장수 브랜드의 새로운 성장 동력이 될지는 후속 상품 출시와 소비자 반응에 달려 있다.

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