배우 한그루가 과거 반복했던 입술 필러 시술 경험을 털어놓으며 결국 필러를 모두 제거한 이유를 밝혔다.

지난 17일 한그루의 유튜브 채널 ‘그루니까말이야’에는 ‘눈썹부터 입술까지 싹 관리한 날. 내돈내산 뷰티데이’라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 한그루는 눈썹 반영구 시술을 받으며 평소 외모 관리에 대한 생각을 전했다. 그는 “성형이나 시술은 당연히 조심해서 해야 한다. 어릴 때 여러 가지를 해보면서 시행착오도 많았다”며 “민낯으로 다녀도 티 나지 않게 보완할 수 있는 것들은 해놓으면 아침에 편하다”고 말했다.

이어 입술 라인 확장 시술을 받기 위해 이동한 한그루는 평소 가장 큰 외모 고민으로 입술을 꼽았다. 특히 과거 윗입술의 볼륨을 보완하기 위해 필러 시술을 여러 차례 받았던 경험을 공개해 눈길을 끌었다.

한그루는 “어릴 때 필러 시술도 받아봤고 지금은 모두 녹였다”며 “원래 아랫입술은 항상 통통한데 위쪽이 빈약해서 윗입술에 필러를 넣어보기도 하고 녹여보기도 했다”고 설명했다.

하지만 기대했던 결과와는 달랐다. 그는 “입술이 위로 올라갔으면 좋겠는데 앞으로만 나왔다”며 “하다 하다 감각이 없어질 정도였고, 계속 필러를 맞다가 내 화면 속 얼굴을 보고 충격을 받았다. 입술이 왜 이렇게 됐나 싶었다”고 당시를 떠올렸다.

결국 한그루는 반복적인 시술을 중단하고 남아 있던 필러를 모두 녹이기로 했다. 이후 윗입술 라인을 자연스럽게 보완할 방법을 고민한 끝에 입술 라인 확장 시술을 선택했다고 밝혔다.

한그루는 인중 축소 등 다양한 시술이 관심을 받고 있는 가운데 자신에게는 입술 라인 확장이 가장 만족스러운 관리 방법이었다고 설명했다. 이날 영상에는 시술을 받는 과정과 직후 모습도 담겨 관심을 모았다.

한편 한그루는 2015년 9세 연상의 비연예인과 결혼해 2017년 쌍둥이 남매를 품에 안았다. 이후 2022년 이혼 소식을 전했으며, 현재 홀로 두 자녀를 양육하며 배우 활동을 이어가고 있다.

사진=한그루의 유튜브 채널 ‘그루니까말이야’ 화면 캡

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